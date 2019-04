Em crise, italianos Siena e Padova decretam falência

Na tarde desta terça-feira (15), Padova e Siena, dois tradicionais clubes italianos, decretaram falência após mais de 100 anos de profissionalismo. O Siena, tradicional clube da Toscana e fundado em 1904, ficou na nona colocação na última Serie B. O Padova, por sua vez, terminou na 20ª colocação, sendo rebaixado para a terceira divisão italiana. O clube de Veneto foi fundado em 1910.

O mesmo caso aconteceu com o Napoli, que anunciou falência em agosto de 2004, graças a uma dívida gigantesca -- mesmo assim, o clube de Napoles se recuperou, e voltou à Serie A na temporada 2006/07.

Fundado em 1904 como Società Studio e Divertimento, como um clube desportivo, o Siena caracterizou-se por ter uma camisa listrada em preto em branco. Foi fundada como um clube de futebol em 1908 levando o nome de Società Sportiva Robur, nome que hoje em dia é amplamente utilizados pelos torcedores locais para distinguir-se dos dois times de basquete, "Mens Sana" e "Virtus".

A equipe finalmente se tornou conhecida como Associazione Calcio Siena em 1933/34. Na temporada 1934/35 o Siena foi provomido pela primeira vez para a Serie B. O clube jogou pela primeira vez a Serie A na época pós-guerra 1945/46. Durante essa tempora foi feito um campeonato misto composto por times da Serie A e da Serie B. Alguns times do Sul que participaram da primeira divisão, incluindo Siena, eram equipes da Serie B, enquanto os times do Norte jogram a Serie B com as equipes Serie C. Portanto, embora o Siena tenha jogado na primeira divisão, não foi considerado como uma participação oficial..

Depois de ter passado 55 anos jogando em várias divisões inferiores, o Siena foi promovido de volta para a Serie B no início da temporada 2000/01 e assim conseguindo o seu acesso para a Serie A pela primeira vez em sua história na temporada 2003/04, quando terminou o campeonato na 13ª posição.

Já o Calcio Padova, clube da região do Vêneto (norte da Itália) e fundado em 29 de janeiro de 1910. É muito lembrado na Itália por ter revelado Alessandro Del Piero, um dos maiores jogadores da história da Juventus. O eterno Capitão da Vecchia Signora jogou apenas 14 partidas pelo clube que o revelou e marcou 1 gol, pois logo se transferiu para Turim. Stephan El Shaarawy, atacante do Milan, foi outro grande que vestiu camisa de Vêneto. Foi emprestado pelo Genoa em 2010, e disputou 29 jogos, marcando 9 gols.

Os dias de glórias do Podova aconteceu no final dos anos 50, quando a equipe comandada por Nereo Rocco, atingiu o terceiro lugar da Serie A em 1958. O clube foi uma força na Serie A, antes do rebaixamente de 1962, onde o clube passou por uma longa crise conseguindo se reerguer nos anos 80.

No total, a equipe participou de 16 Serie A com a melhor colocação sendo um terceiro lugar na temporada 1957/58 e disputou a Serie B por 34 vezes onde foi campeão na temporada 1947/48. Conquistou um vice-campeonato da Coppa Itália em 1967.