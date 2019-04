Massimiliano Allegri é apresentado como novo técnico da Juventus

Em meio ao furacão deixado após a saída de Antonio Conte, a diretoria da Juventus se agilizou em busca de um novo técnico e, na manhã desta quarta-feira (16), anunciou a contratação de Massimiliano Allegri, ex-técnico do Milan. Com contrato de dois anos e € 2 milhões anuais salariais, além de eventuais bônus, Max chega a Velha Senhora para tentar manter um bom trabalho apesar de toda a desconfiança da torcida e pressão por resultados.

Massimiliano Allegri chega ao clube em busca do 33º título italiano, além de voos mais altos nas competições europeias. Allegri, que ficou no Milan por três temporadas, foi muito contestado em sua passagem por Milão, apesar de conquistar uma Serie A e uma Supercoppa. Mas, para diretor bianconero Giuseppe Marotta, isso parece não fazer diferença: Marotta abriu a coletiva de imprensa demonstrando imenso respeito e carinho pelo treinador -- mas também pela pessoa Conte, exaltando a emoção que tiveram juntos nos recentes três anos de vitórias.

Allegri se demonstrou feliz com a ocasião de treinar a atual campeã, herdando um grupo qualificado, mas avisou que agirá no mercado em busca de reforços. O treinador não garantiu nenhum esquema tático, pois isso dependerá das características dos jogadores que serão analisados. Mas mostrou confiança em seu novo desafio. "Estou feliz e sei como é importante a tarefa que me foi confiada. A partir de amanhã [quinta-feira] vou começar a trabalhar com o clube e os jogadores, para uma importante e vitoriosa temporada", afirmou o treinador. "Vou trabalhar com as principais características dos jogadores. Alterar uma forma que já funciona não faz sentido. Na Itália, a Juventus é favorecida porque vem de três títulos da liga", garantiu.

O principal problema de Allegri, no entanto, pode ser fora dos gramados: um dos principais jogadores da Juventus, Andrea Pirlo deixou o Milan em 2011, justamente após se desentender com o treinador. Agora, ambos se encontrarão novamente. O problema, que foi descrito por Pirlo em sua biografia, parece ter sido deixado no passado para Allegri. "Eu tenho um ótimo relacionamento com Pirlo. É um campeão e está vivendo anos inesquecíveis. Tenho a sorte de encontrá-lo novamente", afirmou.

Max afirmou saber do ceticismo dos torcedores para com ele -- quando Conte deixou o comando da Juve, torcedores começaram um protesto contra a contratação de Allegri nas redes sociais. O novo comandante dos bianconeri afirmou que isso se resolve com trabalho, empenho, respeito e resultado, pois só o que acontecerá no campo poderá fazer com que os tifosi da Velha Senhora vejam com bons olhos seu trabalho na capital do Piemonte. "Na Europa, há grandes clubes disputado. Mas, com uma estratégia e organização, vamos tentar fazer uma grande Champions League, como o Atlético de Madrid fez na última temporada", disse o treinador, afirmando que seu objetivo mínimo é levar a Juventus para as quartas de final da Uefa Champions League.