Mesut Özil doa sua premiação da Copa do Mundo para cirurgias de crianças brasileiras

Mesut Özil, meia da Seleção Alemã, comunicou em uma rede social que doará todo o dinheiro conquistado com o título da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil ao projeto Big Shoe, que arrecada dinheiro na internet para que crianças possam fazer cirurgias que não têm condição de pagar. A doação, que gira em torno de R$ 880 mil (segundo o jornal britânico Express), será convertida em 23 cirurgias para crianças brasileiras.

Cada uma das cirurgias corresponde a um dos jogadores da Seleção Alemã que esteve no Brasil, conforme explica o meia alemão. "Antes da Copa do Mundo pensei em apoiar a cirurgia de 11 crianças doentes no Brasil. Mas depois de conquistar o Mundial, que não é o trabalho de apenas 11 jogadores, mas sim de uma seleção inteira, decidi aumentar esse o número para 23".

O meia ainda aproveitou para a gradecer ao povo brasileiro pela estadia. "Este é o meu agradecimento pessoal pela hospitalidade do povo brasileiro", foram as palavras de Özil.

Titular na campanha da Alemanha no quarto título em Copas do Mundo, Özil marcou um gol e deu uma assistência na competição. No vídeo abaixo, o meia alemão fala do carinho dos brasileiros com toda a comissão técnica e deixa seu agradecimento.