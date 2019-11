Campeões africano e asiático são definidos e completam Mundial de Clubes da Fifa

Neste sábado (1), foram disputadas as partidas de volta das finais da CAF Champions League e da AFC Champions League. Em ambos os duelos, as equipes que largaram na frente conseguiram segurar suas vantagens e conquistaram as respectivas taças.

Sétif conquista o segundo título na África

O Entente Sétif, da Argélia, é o mais novo proprietário do troféu da competição interclubes mais importante do futebol africano. Em partida disputada no Stade Mustapha Tchaker, na cidade argelina de Blida, os donos da casa saíram na frente com o atacante Younès no quinto minuto da segunda etapa. O Vita Club, da República Democrática do Congo, conseguiu chegar ao empate quatro minutos mais tarde, com o meia Mabidi. O resultado foi insuficiente para as pretensões dos visitantes, que apenas empataram em 2 a 2 no Stade Tatha Raphaël, em Kinshana, no jogo de ida - Mabidi marcara os dois gols do Vita, enquanto Mubele e Djahnit anotaram os tentos do Sétif.

Graças à regra do gol fora de casa, as Águias, donas de seis títulos da primeira divisão de seu país, adquiriram sua segunda taça continental - a primeira veio em 1988.

O caminho do título

Primeira eliminatória:

Entente Sétif 3 x 0 Steve Biko (Gâmbia)*

Steve Biko (Gâmbia)* 0 x 3 Entente Sétif

* O Steve Biko desistiu de participar do campeonato e foi eliminado por W.O.

Segunda eliminatória:

Entente Sétif 5 x 0 ASFA Yennenga (Burkina Faso)

ASFA Yennenga (Burkina Faso) 0 x 0 Entente Sétif

Sétif classificado

Fase de grupos - Grupo B:

Espérance de Túnis (Tunísia) 1 x 2 Entente Sétif

Entente Sétif 1 x 1 Sfaxien (Tunísia)

Entente Sétif 1 x 1 Al-Ahly Benghazi (Líbia)

Al-Ahly Benghazi 0 x 2 Entente Sétif

Entente Sétif 2 x 2 Espérance de Túnis (Tunísia)

Sfaxien (Tunísia) 1 x 1 Entente Sétif

Sétif vice-líder do Grupo B com 10 pontos

Semifinal:

Entente Sétif 2 x 1 TP Mazembe (RD Congo)

TP Mazembe (RD Congo) 3 x 2 Entente Sétif

Sétif classificado devido à regra do gol fora de casa

Final:

Vita Club (RD Congo) 2 x 2 Entente Sétif

Entente Sétif 1 x 1 Vita Club (RD Congo)

Sétif campeão devido à regra do gol fora de casa

"Caçula" Sydney Wanderers adquire título inédito na Ásia

O conquistador do continente asiático foi o jovem clube australiano Western Sydney Wanderers. Fundada em 2012, a equipe foi campeã logo na sua temporada de estreia na competição interclubes mais importante da Ásia, tornando-se o primeiro time da Austrália, país da Oceania que se filiou à AFC na última década, a vencer a ACL. O título veio após empate sem gols com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riyadh. Nos primeiros 90 minutos, em Sydney, WSW venceu pelo placar mínimo, com gol do atacante Juric.

Diferente da decisão africana, houve brasileiros envolvidos na final da Liga dos Campeões da Ásia: o zagueiro Digão, ex-Fluminense, e o meia Thiago Neves, ex-Paraná, Fluminense e Flamengo, amargaram o vice-campeonato pelo clube saudita; no outro lado, o meia-atacante Vitor Saba, ex-Flamengo, Macaé, Vitória e Boavista, comemorou o título.

O caminho do título

Fase de grupos - Grupo H:

Western Sydney Wanderers 1 x 3 Ulsan Hyundai (Coreia do Sul)

Guizhou Renhe (China) 0 x 1 Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers 1 x 0 Kawasaki Frontale (Japão)

Kawasaki Frontale (Japão) 2 x 1 Western Sydney Wanderers

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) 0 x 2 Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers 5 x 0 Guizhou Renhe (China)

Western Sydney Wanderers líder do Grupo H com 12 pontos

Oitavas de final:

Sanfrecce Hiroshima (Japão) 3 x 1 Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers 2 x 0 Sanfrecce Hiroshima (Japão)

Western Sydney Wanderers classificado devido à regra do gol fora de casa

Quartas de final:

Western Sydney Wanderers 1 x 0 Guangzhou Evergrande (China)

Guangzhou Evergrande (China) 2 x 1 Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers classificado devido à regra do gol fora de casa

Semifinal:

FC Seoul (Coreia do Sul) 0 x 0 Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers 2 x 0 FC Seoul (Coreia do Sul)

Western Sydney Wanderers classificado

Final:

Western Sydney Wanderers 1 x 0 Al-Hilal (Arábia Saudita)

Al-Hilal (Arábia Saudita) 0 x 0 Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers campeão

Mundial de Clubes da Fifa de 2014 conhece todos os seus participantes

Com os títulos de Sétif e Sydney Wanderers em seus continentes, a lista de participantes do próximo Mundial de Clubes da Fifa, competição a ser realizada no Marrocos entre os dias 10 e 20 de dezembro deste ano, está completa. O país africano recebe a competição pela segunda vez - a primeira foi em 2013 - e terá como sedes o Stade Prince Moulay Abdellah, em Rabat, e o Stade de Marrakech, em Marrakech. Confira a tabela de jogos:

Playoff para as quartas de final - 10/12:

Moghreb Tétouan (Marrocos) x Auckland City (Nova Zelândia)

Quartas de final - 13/12:

Entente Sétif (Argélia) x Vencedor do playoff para as quartas de final

Cruz Azul (México) x Western Sydney Wanderers (Austrália)

Semifinais - 16/12 e 17/12:

Cruz Azul (México) ou Western Sydney Wanderers (Austrália) x Real Madrid (Espanha)

San Lorenzo (Argentina) x Entente Sétif (Argélia), Moghreb Tétouan (Marrocos) ou Auckland City (Nova Zelândia)

Decisão do quinto lugar - 17/12:

Perdedor do Jogo 1 das quartas de final x Perdedor do Jogo 2 das quartas de final

Decisão do terceiro lugar - 20/12:

Perdedor do Jogo 1 das semifinais x Perdedor do Jogo 2 das semifinais

Final - 20/12:

Vencedor do Jogo 1 das semifinais x Vencedor do Jogo 2 das semifinais