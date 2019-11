Oitavas de final da Europa League contam com Wolfsburg x Inter e duelos entre compatriotas

Nesta sexta-feira (27) foi realizado em Nyon, na Suíça, o sorteio dos jogos das oitavas de final da Uefa Europa League 2014/2015. A fase conta com a presença de cinco equipes que já conquistaram a competição: Napoli, Internazionale, Ajax e Zenit, além do atual campeão Sevilla. Tais times somam nove taças do torneio - um, três, um, um e três títulos, respectivamente.

Os jogos de ida serão disputados em 12 de março, e as partidas de volta estão agendadas para o dia 19 do mesmo mês.

Décimo segundo colocado da Premier League, o Everton vem tratando a UEL como a salvação para esta temporada e medirá forças com o Dynamo Kiev, líder da Premier League ucraniana. Nos 16 avos de final, os times eliminaram Young Boys e Guingamp, nesta ordem.

Campeão em 2008, o Zenit, que despachou o PSV, líder da Eredivisie, na fase anterior, defrontará o Torino. Algoz do Athletic Bilbao no mata-mata, o clube de Turim foi vice-campeão do certame em 1992.

Sensação do último estágio ao eliminar o gigante Liverpool nos pênaltis, o Besiktas terá pela frente o Club Brugge. Invicta na Europa League, a equipe belga despachou o Aalborg, uma das surpresas da fase de grupos, nos 16 avos.

Já o Napoli, vencedor em 1989, disputará uma vaga das quartas de final com o Dynamo Moscou, único time com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Os russos vêm de vitória sobre o Anderlecht. Por sua vez, os italianos não tiveram dificuldades para superar o Trabzonspor.

O duelo que promete maior equilíbrio é o que coloca Wolfsburg e Inter frente a frente. Vice-líderes da Bundesliga e apontados como um dos candidatos ao título, os Lobos terão como oponente um dos maiores campeões da UEL - o clube de Milão levantou a taça em 1991, 1994 e 1998.

Os Nerazzurri dividem com Brugge e Dynamo Moscou o prestígio de serem os plantéis que ainda não foram derrotados na atual edição da competição continental. As respectivas vítimas de alemães e italianos no mata-mata foram Sporting e Celtic.

Confrontos entre compatriotas também marcam esta fase da Europa League. As italianas Fiorentina e Roma e os espanhóis Villarreal e Sevilla duelarão por lugares nas quartas.

No estágio anterior, a Viola e os Giallorossi despacharam Tottenham e Feyenoord, respectivamente, em eliminatórias equilibradas. Na Serie A, ambos estão na luta por vaga na Champions League.

Colados na classificação de La Liga, o Submarino Amarelo (6º) e os Rojiblancos (5º) vêm de triunfos sobre Red Bull Salzburg e Borussia Mönchengladbach, nesta ordem. Enquanto o Villarreal sonha com um título inédito, o Sevilla, campeão em 2006, 2007 e 2014, almeja o quarto caneco.

Classificado ao mata-mata em torno de polêmica - o Qarabag, do Azerbaijão, conquistaria a classificação com uma vitória sobre a Inter, porém teve um gol mal anulado no embate com os italianos -, o Dnipro eliminou o Olympiakos e terá o Ajax como próximo adversário.

Campeões da Europa League em 1992, quando o torneio ainda se chamava Copa da Uefa, os Ajacieden buscam retomar o prestígio internacional. O único holandês sobrevivente nas copas europeias foi algoz do Legia Varsóvia nos 16 avos de final.