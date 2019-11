Resultado de Querétaro x Santos pela final do Campeonato Mexicano 2015 (3-0)

01:19: Ficamos por aqui. O Querétaro bateu o Santos Laguna por 3 a 0, com gols de Osuna, Corona e Sepúlveda, mas quem ficou com o título do Campeonato Mexicano foi o Santos Laguna, que venceu por 5 a 3 no placar agregado. Parabéns, Verdiblancos!! Obrigado a todos pela companhia! Boa noite, e até a próxima!

Galeria de campeões mexicanos: América - 12 títulos; Chivas Guadalajara - 11 títulos; Toluca - 10 títulos; Cruz Azul - 8 títulos; Pumas e León - 7 títulos; Pachuca e Santos Laguna - 5 títulos; Monterrey - 4 títulos; Tigres, Atlante e Necaxa - 3 títulos; Puebla, Zacatepec e Veracruz - 2 títulos; CD Oro, Tijuana, Monarcas Morelia, Atlas, Tampico Madero, Estudiantes Tecos, Club España, Asturias FC e Deportivo Marte - 1 título

Foto: Pedro Caixinha, o técnico que guiou o Santos rumo a mais um título nacional

00:56: Pedro Caixinha é o primeiro técnico europeu campeão da Liga MX desde o lendário Bora Milutinovic, campeão com o Pumas em 1981. Portugal e Sérvia representados!

Foto: Jogadores do Santos Laguna são aplaudidos pela torcida do Querétaro enquanto levantam o troféu do Clausura da Liga MX. Bonita cena

Foto: Festa na Comarca Lagunera

00:50: Os cinco títulos mexicanos do Santos Laguna: Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012 e Clausura 2015

00:48: Ergue a taça o Santos! A festa está só começando!

00:47: Pedro Caixinha faz história no Santos. O lusitano acaba de se tornar o primeiro técnico estrangeiro campeão com Los Guerreros. Alfredo Tena, Fernando Quirarte, Daniel Guzmán e Benjamin Galindo foram os outros treinadores vitoriosos no clube de Torreón

00:45: Respectivos campeão e vice-campeão do Clausura, Santos Laguna e Querétaro estão classificados à Concachampions 2015/2016. O América e o Tigres, respectivos campeão e vice-campeão do Apertura, também vão representar o México no torneio continental

Foto: O nome do Santos já está gravado no troféu do Clausura 2015!

Foto: O Santos Laguna deixa uma mensagem aos seus torcedores na rede social Twitter: "¡Gracias a su apoyo logramos obtener el Campeonato #Guerreros! #Yo5íCreo #5antosCampeón"

Foto: O português Pedro Caixinha comemora o título junto com a torcida do Santos!

00:38: O Santos Laguna equilibrou as ações no segundo tempo e colocou por terra as pretensões do adversário. Os alviverdes ficaram em oitavo lugar na primeira fase, e terminam o campeonato com a taça! O título está em boas mãos. Que "copeirismo"!

00:34: Finalista do campeonato nacional pela primeira vez, o Querétaro adia o sonho do título inédito. Os jogadores reconhecem o esforço dos Albiazules e aplaudem a equipe

90'+4': Fim de jogo em La Corregidora! O Santos Laguna é campeão mexicano pela quinta vez!!! O Querétaro vence por 3 a 0, mas o placar é insuficiente para as suas pretensões. O passeio de 5 a 0 na ida deu o título aos Verdiblancos!

90'+3': Defesa fácil para Marchesín. O Santos está a um minuto do seu quinto título mexicano!!

90'+2': Falta perigosa para o Querétaro! Jogo dramático!

90'+1': Últimas finais de Campeonato Mexicano com 8 ou mais gols no placar agregado: Toluca 6x3 Monterrey (Apertura 2005), Monterrey 6x4 Cruz Azul (Apertura 2009) e Monterrey 5x3 Santos Laguna (Apertura 2010)

90': Teremos 4 minutos de acréscimo!

89': Aquela velha substituição para ganhar tempo... No Santos, Rentería entra na vaga de Tavares. Última mudança verdiblanca

87': Defendeu Marchesín!! Rubio parou no goleiro alviverde!

86': As torcidas dos times envolvidos na decisão não param de cantar em Santiago de Querétaro. A taça do Clausura da Liga MX está indo para Torreón!

Foto: Orozco mal pode esperar pelo apito final...

83': Passou perto! Sinha mal entrou e já levou perigo à meta adversária! Haja coração, torcedor!

81': Última mudança do time da casa: Corral sai para a entrada de Sinha

80': O Querétaro vai para cima na base do abafa. A 10 minutos do fim, o resultado tem que ser buscado "com o coração na ponta da chuteira"

78': Salinas no lugar de Escoboza. Segunda substituição no Santos

Foto: Jogo pegado em La Corregidora

76': Ronaldinho cai e pede falta. O árbitro manda o jogo seguir

75': Faltam 15 minutos para o fim do tempo regulamentar! O Querétaro precisa de dois gols para levar o jogo à prorrogação. Um gol do Santos praticamente define a eliminatória

69': Que chance perde o Santos Laguna! Escoboza desperdiça mais uma oportunidade de deixar os Verdiblancos perto da taça. Bola pra fora

68': Mudança no Querétaro: Rubio no lugar de Villa

66': Ronaldinho Gaúcho tem gol anulado por atrapalhar a reposição de bola de Marchesín. Ainda por cima, tomou cartão amarelo

63': Aldrete arrisca e manda a bola pela linha de fundo. O Santos Laguna equilibra as ações na peleja e vai ficando com o título do Clausura da Liga MX

Foto: Ronaldinho recebe instruções de Vucetich antes de entrar no jogo

59': Ronaldinho Gaúcho está em campo! O brasileiro substitui o norte-americano Jonathan Bornstein e é ovacionado pelos torcedores em La Corregidora. Esta foi a primeira mudança no Querétaro

58': O brasileiro Tiago Volpi e o argentino Agustín Marchesín, respectivamente do Querétaro e do Santos Laguna, são os goleiros da decisão. A última vez que uma final de Liga MX não teve goleiros mexicanos em campo foi em 2003, quando o argentino Gustavo Campagnuolo e o colombiano Miguel Calero defenderam as respectivas metas de Tigres e Pachuca

54': Na traaaaaaaaaave!! Escoboza arrisca de fora da área e carimba o poste! Olha o Santos se animando...

51': Calderón cobra muito mal. Segue 3x0 para o Querétaro. Os Gallos Brancos precisam fazer mais dois gols para levar a eliminatória à prorrogação! Será que dá?

50': Falta perigosa para o Santos perto da área. Apreensão em La Corregidora...

48': O panorama é o mesmo da primeira etapa: jogo de ataque contra defesa. O Querétaro não desiste!

45': Começa o segundo tempo em La Corregidora! Promessa de uma etapa complementar dramática!

23:37: Daqui a pouco começa o segundo tempo. Mais emoções nos aguardam!

23:34: Caixinha deve estar dando uma bronca daquelas no vestiário...

Foto: O goleiro Tiago Volpi, que defendeu o Figueirense no último Brasileirão, comemorando um dos gols do Querétaro. La Corregidora vive um jogo insano!

23:28: Atuação monumental do Querétaro neste primeiro tempo. A goleada é mais do que justa. O Santos Laguna não ofereceu perigo algum...

45': Intervalo em La Corregidora! O Querétaro fez boa parte dos gols que precisa fazer para proporcionar um milagre! O placar mostra 3 a 0. No agregado, a vantagem ainda é do Santos Laguna: 5 a 3

Foto: Torcedores do Santos apreensivos com o jogo. A confiança dá lugar ao nervosismo.

44': Ritmo do jogo cai neste finalzinho de primeira etapa.

41': O Santos Laguna já faz a sua primeira substituição: sai Orozco, o mesmo que marcou QUATRO gols no jogo de ida, e entra Ceballos.

O gol: Que golaço do centroavante do Galo! Saiu correndo feito um Papa-Léguas e ninguém conseguiu pará-lo! Correu pela lateral, entrou na área e tocou na saída de Marchesín!

38': Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool do Querétaro!!! Loucura em La Corregidora! Sepúlveda faz 3 a 0!

35': Só dá Querétaro, impressionante!

32': William arrisca de fora da área e manda a bola por cima! Pressão do Querétaro!

31': Contra-ataque perigoso do Querétaro. Araújo evita que Corral conclua a jogada.

Foto: Ronaldinho Gaúcho assiste à partida no banco de reservas. Os torcedores esperam ver o craque em campo mais cedo ou mais tarde.

28': O meia William vem sendo o jogador mais ativo no meio-campo do Querétaro. Revelado pelo Palmeiras, ele também já defendeu Ipatinga, Náutico, Vitória, Goiás e Atlético-PR aqui no Brasil.

25': E tome bola aérea! O Querétaro ataca a qualquer custo. Sabe que a desvantagem no placar agregado ainda é grande. Mas não desiste.

O gol: Após escanteio cobrado por William, Corona cabeceia, a bola encobre Marchesín e morre no fundo das redes!

21': Gooooooooooooooooooooooool do Querétaro!!!! Yasser Corona faz 2 a 0!

20': Marchesín! O arqueiro alviverde faz grande defesa em chute de Sepúlveda! Pressão do Querétaro!

18': O Santos Laguna procura reforçar sua marcação. Neste momento, o placar agregado é de 5 a 1 para os Verdiblancos.

16': O gol aumentou a confiança do Querétaro. Empurrados pela torcida, os donos da casa partem para cima.

Foto: Mesmo com a goleada sofrida na ida, a torcida dos Gallos Blancos lotou La Corregidora. Bela demonstração de amor ao clube!

9': Goooooooooooooooooooool do Querétaro!!! Mario Osuna converte a penalidade máxima e reacende a esperança dos Albiazules!

8': Pênalti para o Querétaro!! Pode sair o primeiro gol do jogo!

7': Santos Laguna aproveita a vantagem gigante que tem a seu favor e "cozinha" o jogo. Querétaro busca espaços. Segue 0x0

4': Jogo morno até o momento. Nenhuma chance clara de gol.

0': Começa o jogo em La Corregidora! Acompanhem a decisão conosco!

Francisco Chacon é o árbitro da partida.

Santos Laguna escalado: Marchesín; Abella, Araujo, Izquierdoz, Aldrete; Molina, González, Calderón, Escoboza; Djaniny e Orozco.

Querétaro escalado: Tiago Volpi; Corona, Martínez, Osorio; Bornstein, Corral, Osuna, William, Verón; Sepúlveda e Villa. Ronaldinho no banco!

22:15: Faltam 15 minutos! O Querétaro tem cinco brasileiros no elenco: o goleiro Tiago Volpi, os meias Ronaldinho Gaúcho, William e Danilinho e o atacante Camilo. O Santos Laguna, por sua vez, não tem brasileiros, mas um jogador do plantel fala português: o atacante cabo-verdiano Djaniny. O técnico Pedro Caixinha, português de nascimento, também é lusófono.

22:00: Falta meia-hora para a final! Em fevereiro deste ano, o Querétaro goleou o Santos Laguna por 5 a 0 na fase de grupos do Clausura da Copa MX. É esse placar que os Gallos precisam construir para levar o duelo à prorrogação. A equipe será capaz desta façanha?

A goleada do Santos Laguna no jogo de ida foi a maior da história de uma final no futebol mexicano. Uma reviravolta do Querétaro seria a maior "remontada" da história da Liga MX. Viradas espetaculares já ocorreram na competição. Em 1985, o América sofreu 4 a 1 do Tampico-Madero na ida, mas ficou com o título ao fazer 4 a 0 na volta. Em 1998, o Toluca tomou 2 a 1 do Necaxa e perdia por 2 a 0 no segundo jogo. Contudo, virou para 5 a 2 e foi campeão. Em 2002, o Necaxa protagonizou outro vexame: depois de vencer o América por 2 a 0 na ida, perdeu por 3 a 0 na finalíssima.

Eis o objeto de desejo de Querétaro e Santos Laguna:

Pedro Caixinha, técnico do Santos Laguna, em entrevista coletiva: "Queremos muito conquistar este título. Já conquistamos um troféu (Apertura da Copa MX, em 2014) nestes dois anos e meio de clube, mas um campeonato é outra coisa. Desde o momento em que nos classificamos para o playoff, o objetivo passou a ser este"

Víctor Vucetich, técnico do Querétaro, em entrevista coletiva: "Não sei se a final está perdida. Falta um jogo e temos que jogá-lo. É uma desvantagem grande e teremos que remar contra a corrente. Os torcedores podem ter certeza de que vamos buscar a vitória"

O artilheiro do Santos Laguna na liga é o jovem meia Néstor Calderón, com seis gols. Ele tem 26 anos e defende os alviverdes desde 2013.

O astro do Querétaro é o meia Ronaldinho Gaúcho, que já conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo duas vezes. Na primeira fase, o brasileiro anotou dois gols na histórica goleada dos Gallos Blancos sobre o América-MÉX por 4 a 0, no Azteca, e foi aplaudido de pé por todos os torcedores presentes no estádio. O jogador de 35 anos coleciona seis gols e quatro assistências pelo Querétaro.

Na caminhada rumo à final, o Querétaro eliminou Veracruz (3º) e Pachuca (7º). Já o Santos Laguna despachou o Tigres, líder da primeira fase e atual semifinalista da Copa Libertadores, e o Chivas Guadalajara (5º).

A finalíssima será disputada no Estádio La Corregidora, casa dos Gallos Blancos. A praça esportiva foi uma das sedes da Copa do Mundo de 1986 e é a casa do Querétaro. É nesse estádio onde os Albiazules precisam fazer um milagre de proporções bíblicas para conquistarem o primeiro título de ponta de sua história. Uma vitória pelo mesmo placar do revés da ida leva o jogo à prorrogação. Os Verdiblancos podem perder por até quatro gols de diferença para conquistarem a primeira divisão.

Respectivos sexto e oitavo colocados na fase regular do campeonato, Querétaro e Santos Laguna serão protagonistas dos últimos 90 minutos da grande final do Campeonato Mexicano. No jogo de ida, o Santos passeou: 5 a 0, com direito a quatro gols do atacante Javier Orozco (foto). O meia David Gonzalez completou a goleada.

Boa noite, leitores conectados na Vavel Brasil! Hoje é dia de decisão! Vocês ficarão por dentro de todos os lances do segundo jogo da final do Torneio Clausura da Liga MX, entre Querétaro e Santos Laguna! Acompanhe a grande decisão a partir de agora! A bola rola às 22h30, horário de Brasília.