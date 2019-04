Querétaro vence com facilidade, mas Santos Laguna conquista título do Campeonato Mexicano

Partida de volta válida pela final do Torneio Clausura da Liga MX, disputada no estádio La Corregidora, em Querétaro, no México.

INCIDENCIAS : Partida de volta válida pela final do Torneio Clausura da Liga MX, disputada no estádio La Corregidora, em Querétaro, no México.

Na noite deste domingo (31), Querétaro e Santos Laguna entraram em campo para definir o campeão do Clausura 2015 da Liga MX. A equipe de Ronaldinho Gaúcho tinha uma difícil missão de rever um placar de cinco gols de diferença e até deixou o torcedor esperançoso quando abriu 3 a 0 ainda na etapa inicial. No entanto, os Albiazules não conseguiram manter o ritmo no segundo tempo, e os Verdiblancos conquistaram o Campeonato Mexicano. Osuna, Corona e Sepúlveda foram os autores dos tentos do Galo.

Com o resultado desta noite, o Santos Laguna torna-se pentacampeão mexicano. O clube iguala o Pachuca em número de conquistas no futebol mexicano. Querétaro e Santos Laguna, agora, vão se planejar para a temporada 2015/2016, uma vez que a temporada 2014/2015 do futebol mexicano chegou ao seu fim com a decisão desta noite.

Em ritmo forte, Galo aproveita passividade do Santos para marcar três gols

A goleada do embate de ida deixou o Querétaro em situação complicada. Só um milagre tornaria os donos da casa campeões. Sendo assim, era necessário partir para cima desde o apito inicial. E isso acabou acontecendo. Os Galos Brancos ganharam motivos para acreditar na conquista logo os oito minutos, quando o meia-atacante brasileiro Danilinho entrou na área com velocidade e acabou sendo derrubado. O árbitro marcou pênalti, e Osuna cobrou muito bem, sem chances para o goleiro adversário.

O Santos tinha uma postura até esperada. Os visitantes entraram em campo para segurar a bola e fazer o tempo passar o mais rápido possível. Porém, o volume de jogo apresentado pelo Galo era forte, e o segundo tento saiu ainda com 20 minutos. Em uma cobrança de escanteio, o zagueiro Corona subiu mais alto do que a defesa visitante e aumentou a esperança do torcedor albiazul.

Os brasileiros William e Danilinho eram os responsáveis por municiar o ataque dos donos da casa. Colocando velocidade e se movimentando bastante, os dois deram trabalho aos defensores do Santos. Danilinho quase balançou as redes em um lance onde foi até a linha de fundo, cruzou e contou com um desvio do lateral rival, mas bola bateu na rede pelo lado de fora.

O Querétaro dominava o embate, enquanto o Santos Laguna assistia passivamente. Com a insistência de um lado e a apatia do outro, o terceiro tento tornou-se inevitável. Ele veio em uma grande jogada do atacante Supúlveda, que arrancou pela esquerda, deixando o zagueiro para trás na velocidade, entrou na área e tirou do goleiro Marchesín para delírio dos torcedores. Os donos da casa ainda tentaram marcar mais vezes, contudo, não obtiveram êxito. A etapa inicial ficou no 3 a 0.

Querétaro não consegue repetir atuação da etapa inicial e Santos fica com título

Para o segundo tempo, os dois técnicos resolveram manter os times que terminaram a etapa inicial. Com a bola rolando, o panorama não foi modificado. O Querétaro era totalmente ofensivo, enquanto o Santos Laguna tinha a maioria de todos seus jogadores no campo defensivo tentando evitar mais um tendo do Galo, o que acabaria “incendiando” o estádio e dando um gás a mais aos mandantes.

Com a necessidade de marcar mais, pelo menos, dois gols, o técnico Víctor Vucetich resolveu apostar na genialidade de Ronaldinho Gaúcho. Ele tirou o lateral-esquerdo Bornstein e colocou o meia-atacante brasileiro. Ronaldinho balançou as redes, mas o gol não foi validado. Ele roubou a bola do goleiro no momento de reposição. Desta maneira, o árbitro apontou a irregularidade para desespero dos torcedores do Galo.

O Santos Laguna conseguiu conter a força ofensiva do Querétaro e teve uma ótima oportunidade de “matar” o confronto com Escoboza. Ele recebeu dentro da área, em boas condições, mas chutou para longe.

Com o passar do tempo, o Galo ficou desesperado e deixou de criar oportunidades claras de gols. Sendo assim, os Verdiblancos foram achando mais espaços no campo ofensivo.

Com o poder ofensivo ineficiente do Querétaro, o Santos Laguna foi controlando e desperdiçando algumas oportunidades. Rubiu esteve bem perto de fazer voltar as esperanças dos torcedores do Galo. No entanto, o chute da entrada da área não entrou por conta de uma ótima defesa do goleiro Marchesín. Assim, o Santos tornou-se campeão, apesar da derrota por 3 a 0.