Mario Suárez é apresentado na Fiorentina e atacante Mario Gómez acerta com Besiktas

Desejado pela Internazionale, o meia Mario Suárez foi apresentado nessa sexta-feira (31) pela Fiorentina. O espanhol foi envolvido numa troca com o Atlético de Madrid pelo zagueiro Stefan Savic, e reforçará a Viola para a temporada 2015/16.

Por muito tempo o meio-campistas espanhol teve seu nome ligado à Internazionale. Chegou até ser dado como reforço certo para a equipe de Roberto Mancini, mas a Fiorentina superou o time de Milão e contratou o atleta junto ao Atlético de Madrid após perder Savic para os colchoneros. Na sua apresentação em Florença, o Suárez disse que em momento algum hesitou jogar na Fiorentina e consultou um compatriota antes de se transferir.

“Desde o primeiro momento eu não tive duvidas em me transferir pra cá, estou muito feliz. Antes, conversei com Borja Valero e estou certo que vamos ter um bom ano. Me dei bem com todos aqui, principalmente com o treinador, e gosto de seu estio de jogo que aplica nessa equipe”, disse o novo camisa 18 da Fiorentina.

Ainda em sua coletiva, Suárez afirmou que seu tempo na Espanha já havia terminado, disse que a Internazionale é passado e que pode jogar em todos os setores do meio campo. “Na Espanha já havia terminado meu ciclo, tinha a vontade de mudar, já havia vencido tudo. A Fiorentina me ofereceu um novo desafio e vou fazer de tudo para me sair bem com essa nova camisa.A Inter é passado, já disse varias vezes isso, agora só penso apenas na Fiorentina e estou muito contente de poder jogar aqui”, conclui.

Mario Gomez é emprestado no Besiktas

Falando ainda de mercado em Florença, após ano difícil na Itália, o atacante Mario Gómez foi emprestado pela Viola. O alemão foi cedido ao Besiktas, da Turquia, até o final da temporada, tendo ainda a obrigação de compra.

Mario Gómez, desde que foi contratado pela Fiorentina, sofreu com a adaptação e com varias lesões. Depois de passar mais um ano parado no departamento médico do que jogando, o alemão buscará agora se firmar no Besiktas. O atacante foi anunciado oficialmente nessa quinta-feira (30), tendo os turcos ainda a obrigação de compra sobre o atleta no final do contrato.

Mario Gómez chegou à Fiorentina em julho de 2013, como uma grande contratação e promessa de gols no Calcio. Porém, o alemão sofreu com diversas lesões, dentre elas uma no joelho, que deixou o centroavante meses longe dos gramados. Com a camisa da Viola foram apenas 47 partidas em dois anos, anotando apenas 14 gols.

Através de seu perfil no twitter, a Fiorentina desejou boa sorte ao seu ex-jogador: “Adeus, Mario! Desejamos boa sorte em sua nova aventura pelo Besiktas”.