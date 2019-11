Por conta de 'objeto estranho', Alemanha e Holanda é cancelado e estádio evacuado

O confronto entre Alemanha e Holanda está cancelado. De acordo com a agência de notícias Associated Press, um 'objeto estranho' foi encontrado pelo policiais antes do jogo e optou-se pelo cancelamento aliado a evacuação imediata do estádio.

LEIA MAIS: Jogadores, equipes e instituições prestam solidariedade às vítimas do atentado na França

A Seleção Alemã estava a caminho do estádio e desviou sua rota após saber do cancelamento. Já os Holandeses não haviam saído do Hotel e permanecem em segurança. Metro da cidade segue parado e estado é de emergência de acordo com os policiais.

A iminente amaça de um novo atentado terrorista foi o principal motivo para que os policiais escolhessem preservar a vida dos torcedores que compareceriam ao estádio em Hannover, na Alemanha.

Na última sexta-feira, a França sofreu com ataques terroristas. Até o momento, 127 mortes foram confirmadas, nos atentados que começaram durante o amistoso entre França e Alemanha, onde bombas foram explodidas em torno do Stade de France, e sobretudo, na casa de shows Bataclan, onde havia uma apresentação musical, e mais de 100 pessoas foram feitas reféns.

LEIA MAIS: Lass Diarra confirma morte de prima em série de atentados na França

Mesmo com atentado na França, o vice-presidente de futebol alemão, Reinhard Rauball, confirmou - no último domingo (15) - a realização do amistoso. Segundo ele, era um "passo necessário".

"A mensagem é clara, nós não seremos intimidados pelo terror. O fato de o jogo contra a Holanda ser mantido apenas dias depois da atrocidade que aconteceu em Paris é um passo necessário. O técnico Joachim Löw e cada jogador prestaram respeito por essa demonstração de solidariedade pelas vítimas e a inteira população francesa", disse em comunicado.