Suárez retorna à seleção reencontrando vários conhecidos no Brasil

Herói para o Uruguai, o atacante Suárez é o maior artilheiro do país com 44 gols. Nesta sexta-feira (25) o jogador retorna a campo com a seleção após um ano e nove meses de suspensão. Coincidência ou não, a volta acontecerá no Brasil, local onde atuou pela última vez com a camisa Celeste.

O uruguaio Luis Suárez mordeu o italiano Chiellini em partida válida pela Copa do Mundo de 2014 e recebeu a punição da FIFA. Nesta noite, às 21h45 (Brasília) o Uruguai enfrenta o Brasil, na Arena Pernambuco pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogador disse estar ansioso e que nesse intervalo de tempo se tornou mais responsável.

Companheiros de Barcelona, Suárez e Neymar, se conhecem muito bem. Os dois que formam o trio MSN, junto de Messi, estão sem perder uma partida há cinco meses. Com o ataque mágico catalão dividido, Suárez exaltou a qualidade ofensiva brasileira, mas apontou defeitos na zaga.

Do lado brasileiro, o uruguaio Suárez reencontrará velhos conhecidos, além de Neymar. O lateral Daniel Alves também joga ao seu lado no Braça e o meia Philippe Coutinho formou uma dupla de sucesso no Liverpool na temporada 2013/2014. Já para o zagueiro David Luiz, o camisa 9 da Celeste não traz boas lembranças, pois o brasileiro levou duas canetas em lances de gol que definiram a vitória do Barcelona sobre o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões 2014/15 por 3 a 1.

Não apenas um bom palco para o atacante, a Arena Pernambuco já é conhecida pela seleção uruguaia na Copa das Confederações de 2013. Para a Espanha, houve uma derrota por 2 a 1 e depois o Uruguai goleou o Taiti por 8 a 0, neste estádio, Luisito marcou três gols, enquanto a seleção canarinho nunca jogou lá.

O ataque uruguaio será formado por Suárez e Cavani. Para o Brasil, os visitantes já perderam em três oportunidades, 2007, 2008 e 2013. Assim para celebrar o clima de amizade entre as seleções e jogadores, Suárez e Neymar combinaram de aquecer antes da partida juntos e apostaram um hambúrguer para ver quem sairá com a vitória.