Após polêmica, Leeds United empresta zagueiro Giuseppe Bellusci ao Empoli

Após ter entrado em conflito com o treinador do Leeds United, Steve Evans, ao ser substituído na partida contra o Hull City, a diretoria do clube inglês resolveu emprestar o zagueiro Giuseppe Bellusci ao Empoli. A negociação com os Azzurri foi oficializada nesta sexta-feira (1) através do site oficial da equipe italiana. Oo empréstimo será de uma temporada com a possibilidade de compra ao final do vínculo do atleta.

O Empoli emitiu um comunicado sobre o acordo e apresentando ao seus torcedores o zagueiro Giuseppe Bellusci: "Empoli FC anuncia a assinatura de Giuseppe Bellusci do Leeds United Football Club por empréstimo com o direito de resgate do clube inglês. O zagueiro Giuseppe Bellusci juntou-se ao Empoli em um empréstimo de uma temporada. Bellusci, estava até no verão de 2014 no Catania, possuindo 61 aparências em seu nome no total. O clube gostaria de desejar a Giuseppe a melhor sorte durante seu tempo na Itália", dizia o comunicado.

Além deste conflito com o treinador, outra razão pelo qual Bellusci resolveu voltar ao futebol italiano foi por problemas familiares. O novo zagueiro chega com uma enorme responsabilidade aos Azzurri, pois ele irá substituir Lorenzo Tonelli, jogador revelado pelo próprio Empoli que assinou com a equipe do Napoli no final da última temporada.

A tradicional equipe do Leeds United com Bellusci em campo, não passou de uma péssima 14ª posição na segunda divisão inglesa temporada passada. O zagueiro atuou em 27 partidas e não marcando nenhum gol.

Com 26 anos, Giuseppe Bellusci foi revelado pelo Ascoli em 2006, após a sua passagem pelos Bianconero, chegou ao Catania e foi jogador muito importante da equipe Rossoblu durante cinco temporadas, saindo do clube do extremo sul da Itália após seu rebaixamento para a Serie B, daí Bellusci resolveu se aventurar na Inglaterra, sua passagem pelo Leeds durou duas temporadas.