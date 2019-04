Com sete campeões, confrontos nas oitavas da Libertadores serão definidos em sorteio

A partir das 20 horas, acontecerá o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai. Os jogos estão programados para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de julho, e 8, 9 e 10 de agosto.

As equipes que estão classificadas para a fase de mata-mata da Copa Libertadores da América são: Atlético-MG, Lanús-ARG, Grêmio, River Plate-ARG, Palmeiras, Santos, Botafogo, San Lorenzo-ARG, Godoy Cruz-ARG, Guaraní-PAR, Emelec-EQU, Barcelona-EQU, Atlético-PR, The Strongest-BOL, Jorge Wilstermann-BOL e Nacional-URU.

Como funcionará o sorteio

Diferente do que acontecia nos últimos tempos, a definição será realizada em sorteio, com dois potes divididos com oito equipes cada. Até 2016, o chaveamento era decidido de acordo com a campanha das equipes, desde o primeiro colocado geral até o 16º colocado, com os confrontos ocorrendo entre os times. (ex: 1 x 16º, 2º x 15º, 3º x 14º, etc).

O pote 1 contará com os primeiros colocados de cada grupo:

Atlético-MG, Lanús-ARG, Grêmio, River Plate-ARG, Palmeiras, Santos, Botafogo e San Lorenzo-ARG.

O pote 2 contará com os segundos colocados de cada grupo.

Godoy Cruz-ARG, Guaraní-PAR, Emelec-EQU, Barcelona-EQU, Atlético-PR, The Strongest-BOL, Jorge Wilstermann-BOL e Nacional-URU.

No sorteio será sorteio o primeiro time do pote 1, seguindo o mesmo roteiro com o pote 2. Desta maneira os confrontos estarão definidos. A única possibilidade de acontecer um confronto entre brasileiros será de algum time do pote 1 encarar o Atlético-PR. Caso contrário, o Furacão deverá enfrentar alguma equipe argentina.

Por regulamento, o Atlético-MG é a única equipe que, caso chegue até a final, decidirá as eliminatórias em Belo Horizonte. Até as quartas de final, o Galo poderá sediar seus jogos no Independência. Caso passe às semifinais, por questão da capacidade do estádio do bairro Horto (23.018), o alvinegro seguirá para o Mineirão.

Nesta fase eliminatória, estão presentes sete campeões da Libertadores, que compõem treze títulos: Santos e Nacional-URU (3); River Plate-ARG e Grêmio (2); Palmeiras, Atlético-MG e San Lorenzo-ARG (1).