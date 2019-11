Eleito o melhor em campo, Isco comemora título e diz que renovação está próxima

Na Macedônia, o Real Madrid venceu o Manchester United por 2 a 1 e ficou com o título da Supercopa da UEFA. Casemiro abriu o placar e Isco ampliou, os ingleses chegaram a diminuir com Lukaku mas não conseguiram reverter o resultado. A temporada começou como terminou para Real Madrid e o malaguenho, eleito o melhor em campo, destacou a vontade do time: "Queremos ganhar ainda mais...".

MVP da partida, Isco, falou com os jornalistas na saída do campo e se mostrou contente com o resultado que chamou de justo, e não se prolongou quando o assunto foi a sua renovação com a equipe merengue - prometida desde abril e que até agosto de 2017 ainda não foi anunciada por ambas as partes. "Estamos perto de um acordo, vocês saberão em breve", disse o jogador.

Na equipe desde 2013, o jovem de 25 anos ganhou todas as finais que disputou com o conjunto blanco. "Estão fazendo um grande trabalho na gestão. Pensando no presente e também no futuro. Mas não é apenas questão de contratações, temos uma boa relação no vestiário, a convivência é fácil. Estamos construindo um grupo vencedor e demonstramos isso".

Sobre a possibilidade de enfrentar o Manchester United na próxima Liga dos Campeões, o meio campo espanhol elogiou a equipe de José Mourinho: "É uma equipe forte, bem organizada. Tem grandes jogadores e começaram jogando bem, é um grande time com boas chances", comentou. Apesar dos elogios, Isco voltou a ressaltar o resultado justo, dizendo que o Real Madrid criou mais oportunidades e que fez um jogo mais completo, resultando num placar justo.

Apesar dos números para lá de favoráveis, Francisco Alarcón ainda vê o grupo com vontade de mais títulos: "Tivemos a sorte de conquistar quase todos os títulos, mas você sempre quer mais. Quando se acostuma a ganhar e então você perde, é uma...", comentou o jogador que completou dizendo que os títulos são fruto de um trabalho objetivo nos treinamentos. "Trabalhamos todos os dias para momentos como esse e sigo tendo objetivos grandes com o Real Madrid e com a Seleção Espanhola", completamente dizendo antes de se despedir dos jornalistas para continuar a comemoração com os companheiros de equipe.

"Yo soy tu bro, pero um bro campeón..."

Virou tradição para Isco e Asensio, desde a conquista do Campeonato Espanhol os jovens gravam um vídeo onde Marco aparece dizendo que "não é um amigo qualquer, é um amigo campeão de..." e cita o campeonato conquistado. A brincadeira parece ter dado sorte após a conquista da La Liga e foi repetida quando o Real Madrid conquistou a Duodécima em Cardiff. Desta vez a brincadeira foi gravada na Macedônia para comemorar a Supercopa da Uefa.

O vídeo foi postado por Isco em seu Instagram Stories e republicado por diversos torcedores merengues nas redes sociais, a brincadeira dos jovens retrata bem a relação de amizade criada no vestiário do Real Madrid.