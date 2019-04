Icardi marca de pênalti e Inter supera Bétis no último amistoso de pré-temporada

No último jogo da pré-temporada, a Internazionale venceu o Real Bétis pelo placar mínimo, com gol marcado por Mauro Icardi, em cobrança de pênalti, em partida amistosa realizada no estádio Via del Mare, em Lecce. Os italianos terminam a pré-temporada com seis vitórias em oito partidas, sendo cinco triunfos seguidos.

Como já dito, este foi o último jogo das duas equipes na pré-temporada. No próximo domingo (20), a Inter faz sua estreia na Serie A diante da Fiorentina, em casa, às 15h45. No mesmo dia, só que um pouco antes, às 15h15, o Bétis estreia na La Liga contra o Barcelona, em pleno Camp Nou. Será um grande teste para os comandados de Quique Setien logo na estreia.

+ Após faltar ao treino, meia Kondogbia não é relacionado para amistoso da Internazionale

A Inter iniciou melhor a partida em Lecce, conseguindo impor boa velocidade, mas chegava com pouca objetividade. Os espanhóis, por outro lado, foram os primeiros a assustar, quando, após cruzamento da direita, Sergio León finalizou de primeira da marca do pênalti, mas mandou por cima do gol, perdendo uma grande chance para os verdiblancos.

Porém, após uma bobeada geral da defesa do Bétis, Icardi chegou antes de Adán na bola e foi derrubado na área: pênalti para a Inter. O próprio capitão e camisa 9 nerazurri foi para a cobrança e bateu com certa raiva, deslocando muito bem Adán e abrindo o placar na Itália: 1 a 0 Inter. Italianos saíram vitoriosos na primeira etapa.

O segundo tempo foi bem mais morno que o primeiro, com a equipe italiana segurando bem o placar e tentando chegar apenas nos contra-ataques, enquanto o Bétis, que teve mais volume de jogo, trocava muitos passes, mas tinha zero objetividade na hora de finalizar em direção à meta defendida por Handanovic.

A única boa chance de toda a segunda etapa foram dos espanhóis, quando Sergio León recebeu ótimo passe de Joaquín dentro da área, dominou, mas finalizou por cima do gol de Handanovic, que apenas observou. Pouco futebol nos 45 minutos finais e vitória dos nerazurri.