Peter Bosz mostra satisfação com triunfo do Dortmund como visitante: "Ótimo resultado"

Nesse sábado (19), o Borussia Dortmund estreou na Bundesliga com direito a uma vitória contra o Wolfsburg: os comandados de Peter Bosz conseguiram atingir o resultado de 3 a 0 fora de casa, com tentos da promessa Christian Pulisic, do defensor Marc Bartra e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. A performance pode ser descrita como fantástica, e os atuais campeões da Copa da Alemanha não poderiam estar mais felizes com o resultado - Peter Bosz, Marc Bartra e Nuri Sahin expressaram seu contentamento em uma entrevista para a Sky.

Esse jogo também marcou a volta de Mario Götze, afastado devido a problemas de saúde na última temporada. ''Mario jogou muito bem, mas nós deveremos ter cuidado.'', afirmou Bosz sobre a volta do meia-atacante. ''Estou muito satisfeito. 3 a 0 em Wolfsburg é um ótimo resultado! No conjunto da obra, foi uma boa performance da equipe.'', completou. O comandante também teceu comentários sobre Pulisic, a promessa norte-americana, que marcou um gol: ''Christian ainda é muito jovem, mas hoje conseguiu jogar muito bem. Ele levou muito perigo e jogou muito bem. O mesmo se aplica a Mario Götze, um jogador excepcional. Ele não passou muito tempo no campo, pois é importante que ele fique saudável. A qualidade dele se poderá ser vista muito mais além do que hoje.''

Já Bartra não conseguiu esconder seu contentamento por ter marcado um gol na partida: ''Eu fui muito, muito sortudo. Estou otimista com a vitória, foi muito importante.''

''Eu gostaria de ler uma manchete: 'Mario Götze, muito brincalhão, muito ágil.' (risos) Nós estávamos muito preparados e sabíamos onde os setores seriam encontrados. Foi o que falamos: nosso plano ressuscitou completamente. Tivemos 75% de posse de bola. Essa foi uma vitória incrível!''