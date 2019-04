Com retorno de Simone Laudehr, Steffi Jones convoca seleção feminina alemã para Eliminatórias

A seleção de futebol feminino da Alemanha terá um novo desafio na disputa das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo Feminina de 2019, que será realizada na França. Após a frustrante eliminação pela Dinamarca nas quartas de final da última Eurocopa, disputada na Holanda, onde, pela primeira vez, as germânicas não terminaram entre as quatro melhores do continente em 12 participações na competição e com Steffi Jones mantida no cargo de treinadora, a equipe iniciará sua trajetória nas eliminatórias diante da Eslovênia no dia 16 de setembro, em Ingolstadt.

Retornos de jogadoras que não foram a Eurocopa

A lista alemã conta com jogadoras que não foram convocadas para a disputa da Euro, entre elas Simone Laudehr. A experiente meio-campista do Bayern München sofreu uma séria lesão nos ligamentos do tornozelo direito, perdendo boa parta da reta final da temporada 2016/17 e retornou só agora aos gramados. Vale lembrar que ela é a única remanescente do título mundial da Alemanha em 2007 diante do Brasil, visto que a outra jogadora que esteve no elenco, Anja Mittag, anunciou aposentadoria após a Euro.

Entre as novidades da lista, estão a defensora Joelle Wedemeyer. Além dela, a meio campista Lea Schüler e a goleira Carina Schülter, já convocadas para a equipe principal, terão oportunidade de estrearem com a camisa da Frauen Mannschaft. Outros retornos foram os das defensoras Johanna Elsig e Felicitas Rauch, que tem uma e quatro partidas com a seleção principal da Alemanha, respectivamente.

Quatro partidas das Eliminatórias em 2017, três em casa.

A Alemanha está no Grupo 5 das Eliminatórias Europeias e enfrentará Eslovênia, República Tcheca, Ilhas Faroe e Islândia. Apenas o vencedor de cada um dos sete grupos garante vaga direta ao mundial de 2019, enquanto os quatro melhores segundos colocados fazem uma espécie de playoff, definindo o oitavo e último representante da UEFA na competição.

Lista de jogadoras convocadas para os jogos contra Eslovênia (16) e República Tcheca (19) esse mês:

Goleiras: Almuth Schult (Wolfsburg), Laura Benkarth (Freiburg) e Carina Sclüter (SC Sand)

Defensoras: Anna Blässe (Wolfsburg), Kristin Demann (Bayern München), Johanna Elsig (Turbine Potsdam), Kathrin Hendrich (FFC Frankfurt), Leonie Maier (Bayern München), Babett Peter (Wolfsburg), Carolin Simon (Freiburg) e Joelle Wedemeyer (Wolfsburg)

Meio campistas:Sara Däbritz (Bayern München), Linda Dallmann (SGS Essen), Sara Doorsoun (SGS Essen), Tabea Kemme (Turbine Potsdam), Simone Laudehr (Bayern München), Lina Magull (SC Freiburg) e Dzsenifer Marozsán (Lyon)

Atacantes: Svenja Huth (Turbine Potsdam), Mandy Islacker (Bayern München), Hasret Kayikci (Freiburg) e Lea Schüller (SGS Essen)