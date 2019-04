Chelsea arrasa estreante Qarabag e vai com moral para clássico contra o Arsenal

Na tarde desta terça-feira, o Chelsea voltou a campo por uma partida de Uefa Champions League após um ano ausente. E o retorno não poderia ter sido melhor. O time comandado por Antonio Conte recebeu no Stamford Bridge o Qarabag, do Azerbaijão e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 6 a 0. Os blues lideram o grupo C com três pontos, já que Roma e Atlético de Madrid não saíram do empate na Itália.

Logo aos cinco minutos de jogo o Chelsea conseguiu decifrar o rival e abriu o placar. O espanhol Pedro bateu de direita após passe de William, sem chance para o goleiro adversário. O segundo veio aos 29 minutos com o estreante lateral Zappacosta, que trouxe a bola da defesa e chutou de longe, tirando as chances de Sehic.

Na segunda etapa a equipe londrina foi ainda mais mortífera. Aos 9', Azpilicueta recebeu dentro da área e ampliou marcador de cabeça. O volante Bakayoko, que havia entrado há poucos minutos, recebeu sobra de bola dentro da área e marcou seu primeiro gol com a camisa do Chelsea. Batshuayi e Medvedev contra terminaram por esticar o placar na capital inglesa.

O foco do Chelsea agora é na Premier League. No domingo (17), o atual campeão inglês vai encarar o Arsenal também no Stamford Bridge às 9h30 (Brasília) pela 4° rodada da competição. O Qarabag volta as atenções para o campeonato nacional, onde joga em casa diante do Kapaz.