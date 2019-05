Contra RB Leipzig, Dortmund almeja ampliar vantagem no topo da Bundesliga

Líder da Bundesliga, o Borussia Dortmund volta a campo nesse sábado (14) pela oitava rodada do campeonato diante do RB Leipzig, atual vice-campeão. O jogo será disputado no Signal Iduna Park às 13h30.

No topo da tabela de forma isolada, os Aurinegros detém uma vantagem atual de cinco pontos para o vice-líder, o Bayern de Munique, que acabara de trocar seu comandante – Jupp Heynckes assumiu o comando técnico. Na rodada passada tanto Dortmund quanto Leipzig venceram seus duelos por 2 a 1, fora de casa, diante de Augsburg e Colônia, respectivamente.

Peter Bosz considera mudança de esquema para o confronto

Após a data Fifa e novas adições a enfermaria do clube – Sokratis e Piszczek, o comandante Peter Bosz considera algumas mudanças no esquema tático da equipe para o confronto diante do Leipzig: “Além de Piszczek, temos a ausência de Schmelzer, Guerreiro e Durm que ainda estão fora. Não temos muitas opções de quem pode jogar”, afirmou o treinador, em referência as opções pelo lado direito da defesa.

O período de treinamentos também foi destaque na coletiva de imprensa: “A partir do momento que você tem apenas dois dias para se preparar para uma partida tão importante, as coisas ficam difíceis. Götze e Weigl não foram considerados por Löw e puderam se preparar melhor para o jogo. Vejo que Mario está ficando melhor a cada dia”, completou.

Com bons números até o momento – somente dois gols sofridos – o Dortmund terá novamente o seu sistema defensivo sendo testado por uma equipe de grande qualidade, e desta vez diante de ausências importantes no setor. Bosz demonstrou tranquilidade quanto a isso: “Sabemos o que deve ser feito. É importante que tenhamos o melhor time no jogo”,afirmou o treinador do Dortmund.

Ralph Hasenhüttl conta com retorno de Timo Werner

Um dos artilheiros da última temporada da Bundesliga, o jovem atacante Timo Werner volta ao elenco do Leipzig para o confronto perante o Dortmund depois de uma lesão no pescoço, contraída no revés da equipe na Champions League contra o Besiktas. Werner também foi desfalque nos jogos da Die Mannschaft pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia, mas segundo Hasenhüttl, o atacante está de volta, ao menos aos relacionados. A presença do atacante ainda não é confirmada.

Apesar disso, o treinador falou sobre possíveis desfalques e o confronto com o Borussia: “Stefan Ilsanker, com um dedo quebrado, não esteve apto para treinar ainda. Uma decisão sobre sua participação e condição física será definida em breve”, explanou o treinador, que também falou sobre o confronto: “Jogaremos em um estádio no qual nenhum time alemão venceu nos últimos dois anos – não será fácil para nós. O time vencedor será aquele que jogar de forma mais compacta, portanto existe a necessidade de utilizar a inteligência dentro de campo. Com um novo treinador (Bosz), você pode ver que o Dortmund joga com uma linha mais alta e muita intensidade no ataque”, finalizou o treinador.

Willi Orban, de contrato renovado até 2022, está confirmado e será peça fundamental para os Touros vermelho: ‘’Orban é parte crucial da equipe e estou muito feliz que ele tenha estendido o contrato”, disse Hasenhüttl.