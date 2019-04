Athletic Bilbao supera Sevilla pelo placar mínimo e volta a vencer após seis jogos

Em um jogo bastante disputado no Estádio San Mamés, o Athletic Bilbao conseguiu uma importante vitória sobre o Sevilla com o gol solitário de Mikel Vesga. O time basco agora tem 11 pontos e chega a oitava posição, podendo mudar até o fim da rodada. Já para os sevillistas a derrota pode custar a vice-liderança da competição e até mais quatro posições na tabela.

Na próxima rodada, no domingo (22), o Athletic enfrenta o Leganés fora de casa querendo engrenar uma boa sequência. Para voltar a vencer o Sevilla tem um difícil confronto com o Valencia, no sábado (21).

Como de costume, o Sevilla começou o jogo dominando, mas não criava muitas chances de gols. O domínio da posse de bola era sem efetividade. Pra piorar, logo com 21 minutos de jogo, N'Zonzi precisou ser substituído por lesão, uma perda importante para o meio-campo. O atacante Ben Yedder teve boa chance em passe de Vázquez que o deixou de frente com o goleiro Kepa, que conseguiu defender a fraca finalização. Em tabela pela esquerda, Carole chutou forte no canto, mas novamente Kepa apareceu fazendo uma linda defesa e espalmando pra escanteio. Sebastien Corchia também tentou em cobrança de falta defendida pelo goleiro.

Foram 90 minutos de um jogo muito brigado | Foto: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

Perto do final do primeiro tempo o Athletic começou a gostar do jogo e sair mais para o ataque, mas insistia nos cruzamentos. E foi uma bola cruzada que deu resultado, após disputa na área, Raul Garcia ajeitou para Vesga, que tocou por cobertura, abrindo o placar.

Mesmo em desvantagem no placar, o Sevilla não conseguia pressionar, esbarrando na fortíssima marcação basca. Com menos posse de bola e menos finalizações, o Athletic era mais efetivo. Aos 59', quase ampliou com o segundo de Vesga, que tocou sem ângulo após cabeçada de Raul Garcia, a bola bateu na trave e saiu. Apesar de estar na parte de cima da tabela, o Sevilla marcou apenas 9 gols e a dificuldade de criar oportunidades mais uma vez foi vista neste jogo.