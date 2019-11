Resultado Chelsea x Atlético de Madrid pela Uefa Champions League 2017/18 (1-1)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real na VAVEL Brasil! Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, um abraço e até a próxima!

Confira os dois gols do jogo:

Com o empate e a vitória da Roma no outro jogo do Grupo, o Chelsea encerra a fase em segundo na sua chave, atrás dos italianos. Atlético de Madrid e Qarabag fecham a tabela.

90+4' FIM DE PAPO NO STAMFORD BRIDGE! Chelsea e Atlético de Madrid empatam por 1 a 1, em Londres, e só os ingleses avançam para a próxima fase. Os espanhóis jogam a Europa League na segunda metade da temporada.

90+1' QUASE BATSHUAYI! Belga faz jogada sozinho no meio de três, consegue abrir espaço e arrisca, mas bola passa tirando tinta da trave.

90' Mais quatro de acréscimo.

89' Em contra-ataque rápido, Willian acaba demorando para soltar a bola e a marcação chega.

82' PERDEU WILLIAN! Hazard fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio. Sozinho, o brasileiro bateu de primeira, mas pegou errado na bola, mandando para fora.

80' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Morata. Entra: Batshuayi.

79' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Giménez. Entra: Vietto.

78' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Gabi. Entra: Ángel Correa.

75' OBLAK! QUE DEFESA SENSACIONAL! Morata recebe bola de Fàbregas em contra-ataque rápido e arremata, mas o goleiro fechou o ângulo e fez a defesa.

74' Hazard recebe bola pela esquerda, avança sobre a marcação e arremata cruzado. A redonda desvia no caminho e entra no gol, igualando o placar.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CHELSEA!!! EDEN HAZARD EMPATA TUDO NO STAMFORD BRIDGE!

73' Morata sobe com a defesa em disputa pela bola, dentro da área, mas a zaga afasta.

72' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Zappacosta. Entra: Willian.

68' Pedro tenta de letra, mas Oblak chega para fazer a defesa.

67' Christensen apareceu na área correndo e cabeceou, sozinho, para fora um cruzamento vindo da esquerda.

66' Pedro apareceu com perigo pela esquerda, fazendo jogada individual, mas Oblak tirou para escanteio o chute cruzado.

63' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Bakayoko. Entra: Pedro.

62' Chelsea agora apresenta alguma urgência no ataque.

56' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Fernando Torres. Entra: Carrasco.

55' Cruzamento na área e Fernando Torres desviou para o segundo pau. Lá, Saúl chegou, de cabeça, para mandar para o fundo das redes.

55' GGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO ATLÉTICO!!!! SAÚL ÑIGUÉZ É O NOME DA FERA!

52' QUASE ATLÉTICO! Filipe Luis chutou de fora da área e a bola bateu na trave. Na sequência, Koke chegou cabeceando, mas Courtois levantou rápido para fazer a defesa.

50' Na cobrança do escanteio, Morata cabeceou para o gol, mas Oblak novamente fez a defesa.

49' QUE JOGADA! Hazard faz jogada individual em contra-ataque e, no arremate, foi desviado para escanteio.

48' Christensen cabeceou, sozinho, também nas mãos de Oblak.

46' Griezmann cobra falta nas mãos de Courtois.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Para o lado do Chelsea, porém, os Blues foram para cima, buscando o resultado para garantir o primeiro lugar do grupo. Com algumas boas chances, viu em Oblak o melhor jogador da primeira etapa, fechando o gol dos adversários. De fato, o grande responsável pelo zero no placar.

Embora precise do resultado, o Atlético pareceu no primeiro tempo ter uma paciência maior do que se deveria ter, no momento. A equipe de Simeone se preocupou mais em 'não perder' do que em 'ganhar'.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Chelsea e Atlético de Madrid vão empatando por 0 a 0.

45' Mais um minuto de acréscimo.

44' Cahill acabou chegando atrasado em tentativa de chute, e acertou Griezmann com força.

42' Cruzamento na área de Filipe Luis é afastado pela zaga.

36' OBLAK NOVAMENTE! Zappacosta, pela esquerda, abriu para a direita e bateu no contrapé do goleiro, mas o esloveno caiu certo para fazer a defesa.

33' QUASE! Bakayoko rouba bola de Griezmann e tenta virar o jogo para Zappacosta, que estaria livre, mas Oblak antecipou de fez a defesa.

30' UUUUHHHH!!! Cruzamento rasteiro na área e Hazard acabou furando o chute. Na sequência, Morata acabou, no reflexo, chutando fraco na marcação.

27' Cruzamento na área, e Zappacosta tira para escanteio.

23' Morata novamente arriscou um chute, e Oblak defendeu na segurança.

22' OBLAAAAK!! Morata chuta de primeira em passe de Moses, mas o goleiro, bem colocado, ficou com a redonda.

16' UUUUHHHHH!!! Morata gira na marcação e bate colocado, mas a bola vai para fora, à esquerda de Oblak. Quase o primeiro gol do jogo.

15' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS HERNÁNDEZ!

14' Morata tem sido vaiado pelos torcedores visitantes sempre que pega na bola, pelas suas ligações com o rival do Atlético, o Real Madrid.

13' Cruzamento na área vindo de falta na lateral fica nas mãos de Oblak.

12' Atlético continua tentando rodar a bola aos poucos.

10' Nesses primeiros dez minutos, não houve muitas chances de gols, tendo o Atlético de Madrid como o clube que mais tem a bola, buscando criar jogadas.

6' Atlético agora troca passes no meio de campo.

4' Fernando Torres tenta o chute, girando, mas é desviado e vai para escanteio.

1' Zappacosta tenta a primeira do jogo, com um tiro vindo da esquerda, mas a bola vai para fora.

0' ROLA A BOLA EM LONDRES!

THE CHAAAAMPIOOONSSSS! Os atletas estão no gramado e o hino toca em Stamford Bridge!

Visitantes e necessitado de resultado, o Atlético de Madrid vem a campo com: Oblak; Gimenez, Savic, Lucas, Filipe; Koke, Gabi, Thomas, Saul; Griezmann, Torres

Donos da casa, o Chelsea vem a campo com: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Moses; Fabregas, Kante, Bakayoko; Hazard, Morata.

A poucos instantes de se iniciar o embate, as equipes foram escaladas.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Chelsea x Atlético de Madrid, valendo pela 6ª rodada do Grupo C da Uefa Champions League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45. Fique conosco!

O palco do confronto de logo mais será Stamford Bridge, na cidade de Londres. O estádio tem capacidade para mais de 41 mil torcedores.

Confira a tabela do Grupo C!

1 - Chelsea, 10pts

2 - Roma, 8pts

3 - Atlético de Madrid, 6pts

4 - Qarabag, 2pts

O comandante do Atlético, Diego Simeone, também concedeu coletiva e falou sobre o enorme desafio fora de casa. Apesar da necessidade da combinação de resultados, o treinador tentou mostrar otimismo.



"Nós temos que tentar fazer um bom jogo contra esse rival, que está muito bem e é o líder do grupo por merecimento. Eles têm nível competitivo e um ritmo de jogo altíssimo, tanto é que fizemos um grande jogo no Wanda Metropolitano."

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira (4) e falou sobre o avanço de sua equipe para as oitavas de final.



"A coisa mais importante era se classificar para a próxima fase, porque ou o Atlético ou a Roma seriam eliminados. Devemos estar bem satisfeitos com nossa trajetória na competição. (...) Faremos nosso melhor, e depois vamos ver o que acontece no sorteio."

Último confronto?

Os dois times se enfrentaram no dia 27 de setembro deste ano, pela segunda rodada da Champions. Na ocasião, o Chelsea foi quem triunfou, com o gol da vitória nos acréscimos, de Michy Batshuayi. Veja os gols a seguir:

O Atleti está a 13 jogos sem perder, mas boa parte foram apenas empates. No fim de semana, venceram o Real Sociedad por 2 a 1. Leia mais sobre tal partida aqui.

O Atlético de Madrid corre risco de não avançar de fase, já que ocupa a terceira posição, com 6 pontos ganhos. Assim, a equipe espanhola precisa vencer e torcer para um empate ou derrota da Roma, vice do Grupo.

Os Blues vêm de seis jogos sem perder, contando todas as competições. No último fim de semana, bateu o Newcastle por 3 a 1. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Chelsea ocupa a liderança do Grupo C, com 10 pontos conquistados. Tal performance já garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final.