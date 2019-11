Resultado Lyon x PSG pelo Campeonato Francês (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão de Lyon 2 x 1 PSG. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

Classificação | O PSG lidera a competição com 56 pontos, seguido do Lyon com 48. Olympique de Marseille e Monaco completam o G-4 com 47 e 46 pontos, respectivamente.

O Lyon, por sua vez, estende a invencibilidade para sete jogos: são seis triunfos e um empate.

É apenas a segunda derrota do PSG no campeonato. Antes havia perdido para o Strasbourg.

Números finais do clássico

Com gol nos acréscimos, Lyon volta a derrotar PSG após dois anos e recupera vice-liderança da Ligue 1.

Fim do clássico! Lyon 2 x 1 PSG

49'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO LYON! Depay recebe na ponta esquerda, corta para o meio e acerta uma linda finalização no ângulo de Aréola, que nada pôde fazer.

48'- Draxler bate córner a meia altura.

47'- Meunier passa pela marcação, entra na área e ganha escanteio para o PSG.

45'- Quatro minutos de acréscimo!

44'- Cavani e Mendy se desentendem, mas são aparados pelos companheiros de time.

43'- Pressão é do Lyon no final da partida.

41'- Substituição no PSG: Pastore entra no lugar de Verratti.

41'- Em lance embolado na área, quase que a zaga do PSG atrapalha saída do próprio goleiro.

40'- ESPALMA ARÉOLA! Após erro de passe do PSG, Cornet fica com a bola, abre caminho no meio da defesa e finaliza para excelente intervenção do goleiro parisiense.

36'- NDombèlé arrisca do meio campo, mas bola sai sem direção.

34'- AMARELO! Cavani domina bola com o braço, não aceita marcação e reclama com o árbitro, que o adverte.

32'- Após sequências de levantamento da área, Kurzawa afasta para o PSG.

31'- Substituição no Lyon! Bertrand Traoré entra no lugar de Mariano Díaz.

30'- Cartão amarelo para Verratti, que chega atrasado no lance e ainda puxa camisa do adversário.

26'- Cornet dá lindo drible em Kurzawa e Di María, mas é desarmado na sequência.

24'- Depay tenta driblar passar por três marcadores e acaba perdendo a bola na entrada da área.

23'- Substituição no Lyon: sai Aouar, entra Depay.

22'- Fekir faz passe longo para Mendy, que não consegue acompanhar.

20'- Com um jogador a mais, Lyon equilibra as ações. Antes da expulsão de Daniel Alves o time parisiense dominava amplamente.

18'- Mariano ganha na corrida de Thiago Silva e solta um chutaço na entrada da área.

17'- Thiago Silva aparece pelo meio e desvia de cabeça cruzamento vindo da esquerda. Boa chegada!

16'- Rabiot tenta tabela com Kurzawa, mas Rafael aparece e coloca bola pela linha de fundo. Escanteio para o PSG!

16'- Substituição no PSG: sai Di María, entra Meunier.

15'- Cartão amarelo para Mendy, por falta em Di María.

11'- EXPULSO! Daniel Alves comete falta clara em NDombèlé, mas não aceita marcação do árbitro e reclama de forma intempestiva. Jogador recebe o cartão vermelho direto.

10'- De novo!? Kurzawa pega sobra na área e finaliza de primeira.

09'- Paris Saint-Germain adiantado nesse momento. Equipe consegue avançar com liberdade pelo lado direito.

07'- Cartão amarelo! Argentino Lo Celso para NDombèlé com falta na intermediária.

04'- Pressão! Verratti arrisca da entrada da área e Lopes apenas observa. PSG voltou mais ligado do intervalo.

02'- Di María recebe pelo lado direito, invade a área e faz cruzamento. Por pouco Verratti não consegue alcançar a bola.

0'- Bola rolando para o segundo tempo.

Números da primeira etapa

Resumo do primeiro tempo



O PSG não teve nem muito tempo para pensar. Rabiot cometeu falta próxima da área, Fekir cobrou e abriu o placar no primeiro minuto da partida. O tento animou ainda mais a equipe da casa, mas logo o time de Paris equilibrou as ações. Embora tivesse mais volume de jogo, o PSG não chegava a ser efetivo. Mbappé era o jogador mais acionado, mas acabou deixando o gramado após se chocar com o goleiro Lopes. O Lyon, por sua vez, investiu pelo lado esquerdo, setor onde conseguiu algumas faltas que foram cobradas por Fekir. Com o primeiro tempo se aproximando do fim, o PSG apostou nas bolas cruzadas na área. E assim saiu o empate. Rabiot abriu bola com Daniel Alves no lado direito, que cruzou para área e encontrou Kurzawa para marcar um golaço de primeira.

Fim do primeiro tempo no Stade des Lumières: Lyon 1 X 1 PSG.

47'- GOOOOOOOOLAÇOOOOOOOOO DO PSG! Daniel Alves chega no fundo e cruza para área. Kurzawa, de primeira, coloca no fundo da rede em um chutaço perfeito. Golaço!

45'- Três minutos de acréscimo!

45'- Agora é Cavani quem é encontrado em posição de impedimento. PSG pouco criativo aposta na bola pelo alto.

44'- Di María é flagrado em posição irregular.

43'- SEGUE O JOGO! Daniel Alves cruza a bola na área, Cavani tenta dominar, mas cai e olha para o árbitro aguardando marcação de pênalti. Juiz manda o jogo seguir.

41'- PSG não consegue mais ameaçar a meta defendida por Lopes. Lyon administra pequena vantagem que abriu no início do jogo.

39'- Fekir cobra mais uma falta, desta vez levantando na área, Marcelo disputa pelo alto com Rabiot e manda para fora.

37'- Lado esquerdo do PSG bastante vulnerável às investidas do Lyon.

36'- Não deu pra ele! Mbappé deixa o campo para entrada de Draxler. PSG que já não contava com Neymar, agora perde o jovem atacante francês.

35'- Sai que é sua, Aréola! Desta vez goleiro defende cobrança de Fekir, o homem da bola para do Lyon.

34'- Rabiot comete falta muito parecida com a que originou o primeiro tento da partida.

33'- Árbitro reinicia partida, e PSG tem apenas 10 jogadores em campo.

32'- Jogo segue parado para atendimento a Mbappé. Craque francês levou a pior em dividida com goleiro Lopes e acusa dores na cabeça.

30'- Lançamento ESPETACULAR de Verratti para Mbappé, que ao dominar a bola se choca com o goleiro Lopes. Jogador parisiense recebe atendimento.

28'- Jogo perde a intensidade e jogadores cometem muitas faltas desnecessárias.

26'- MANDOU MAL! Fekir cobra falta e manda longe do gol.

25'- NDombèlé é parado com falta por Lo Celso. Falta é próxima da entrada da área.

24'- Mendy chega na boa e desarma Mbappé na ponta canhota.

23'- Di María cobra falta na barreira.

20'- Jogo parado para atendimento a Mbappé e Aouar. Jogadores se chocaram em lance feio e estão sangrando.

18'- LOOOOPES! Levantamento na área do Lyon, Rabiot desvia e Morel tenta afastar, mas obriga goleiro do próprio time a praticar grande defesa. No jogo do turno o zagueiro marcou contra para o PSG.

17'- Lo Celso arrisca de canhota da intermediária e Lopes apenas acompanha saída da bola.

14'- Daniel Alves domina pela direita, entrega para Mbappé, que é interceptado e ganha escanteio.

13'- Neste momento a equipe do PSG já conseguiu diminuir o ímpeto ofensivo do Lyon e vai tocando bola no meio-campo em busca do empate.

11'- Di María realiza a cobrança, Cavani se movimenta pelo meio, mas não alcança a bola.

10'- Falta para o PSG próxima da área.

07'- PRA FOOORA! Goleiro Lopes sai da área e afasta a bola, que para nos pés de Cavani. O argentino olha pro gol vazio e arrisca do meio-campo. A bola pega altura e quase entra.

06'- Kurzawa faz levantamento visando Mbappé, mas bola vai forte e Lopes fica com ela.

04'- Mariano tenta jogada pelo lado esquerdo, adianta a bola e Thiago Silva recupera.

01'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LYON! Fekir, em cobrança de falta, abre o placar para o time da casa. Goleiro Aréola estava adiantado e não conseguiu se recuperar.

0' - Bola rolando no Stade des Lumières.

Respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Paul Bocuse.

LYON ESCALADO!

PSG ESCALADO!



Aréola, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Alves, Verratti, Lo Celso, Rabiot, Cavani, Di Maria, Mbappé.

A bola vai rolar em instantes para o clássico que fecha a rodada 22 do Campeonato Francês.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Lyon x PSG, ao vivo em tempo real, pela 22ª rodada da Ligue 1. O jogo acontece neste domingo (21), às 18h (horário de Brasília), no Stade des Lumières, em Lyon.

Na última vez que se enfrentaram, em setembro de 2017, o time parisiense levou a melhor por 2 a 0, com dois gols marcados contra (Marcelo e Morel). No entanto, a partida ficou marcada pela discussão entre Neymar e Cavani para definir quem bateria um pênalti.

São seis jogos de invencibilidade, com direito a cinco vitórias e um empate. O técnico Bruno Genésio, que terá todos os jogadores à disposição, destacou o crescimento da equipe. "O time está progredindo. O campeonato não vai parar nesta partida. O discurso que quero é concentrar-se no nosso jogo, concentrar-se em nossas qualidades e não ficar obsesionado com o problema e o segundo lugar porque o campeonato ainda é longo. Eu acho que é mais uma forma de inibir os jogadores, especialmente os jovens. É sobre o qual nosso discurso se baseia", declarou.

Confira os relacionados do Lyon para a partida contra o PSG

Com a vitória do Olympique de Marseille sobre o Caen na abertura da rodada, o Lyon perdeu a vice-liderança, e só poderá recuperá-la caso faça o que só o Strasbourg conseguiu até agora: derrotar o PSG. Os 'Les Gones' ocupam a terceira posição momentaneamente, com 45 pontos ganhos (13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas). Já o OM está em segundo lugfar, com 47 pontos.

Relacionados do Paris Saint-Germain

Em sua útima coletiva antes do clássico, o técnico espanhol Unai Emery comentou sobre o time adversário. "O Lyon é o segundo colocado, o estádio estará cheio, e essa equipe vai querer nos bater. Cada jogo que disputamos é especial para o nosso oponente. Devemos preparar bem a partida e saber o que fazer no domingo. Queremos crescer, com personalidade e fazendo sacrifícios. Diante do Dijon, a equipe esteve concentrada por 90 minutos. O Lyon é uma grande equipe", disse.

Além do camisa 10, o também brasileiro Lucas Mora ficou de fora dos relacionados para o clássico. Porém este foi por opção técnica. O volante Thiago Motta, ainda em fase de recuperação, segue sendo desfalque, assim como Hatem Ben Arfa, com dores no adutor esquerdo. Por outro lado, o argentino Javier Pastore está de volta após ser sancionado pelo atraso na reapresentação depois das comemorações de fim de ano.

Apesar de estar 'afastado', o brasileiro segue sendo bastante comentado na França. Isso porque no jogo contra o Dijon o atacante deixou o campo sob vaias, mesmo tendo marcado quatro gols e contribuído com duas assistências. Tudo aconteceu quando o uruguaio Cavani sofreu um pênalti já no final da partida e Neymar pegou a bola para cobrar. Cavani tinha deixado a marca dele duas vezes na partida, mas caso fizesse o terceiro, se isolaria como artilheiro na história do clube, ultrapassando Ibrahimovic. O brasileiro então decidiu efetuar a cobrança e mesmo tendo balançado a rede, foi vaiado por seus torcedores.

Vindo de uma histórica goleada sobre o Dijon na última quarta-feira (17), o time parisiense terá um importante desfalque para o clássico deste domingo. O craque brasileiro Neymar foi vetado por conta de dores na coxa direita. Nesta semana o atleta já havia deixado de participar de um treino por causa de uma pancada na costela.

+ Neymar dá show, Cavani faz história, e PSG arrebenta Dijon

Líder do campeonato, com 56 pontos conquistados, o Paris Saint-Germain administra com inteligência a bela vantagem que construiu. Os números impressionam: são 18 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além disso, o clube parisiense foi quem mais balançou as redes (67), e sofreu apenas 15 gols em 21 jogos, sendo o sistema defensivo mais eficaz, ao lado do Montpellier.

O encerramento da rodada 22 do Campeonato Francês reserva um grande clássico para agitar a noite de Lyon. Separados por 11 pontos, Lyon e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Stade des Lumières.