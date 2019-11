Everton vence Brighton e se aproxima da zona da UEL

Everton e Brighton fizeram um bom jogo válido pela 30ª rodada da Premier League. Melhor em campo dentro de seus domínios, os Toffees conquistaram uma importante vitória pelo placar de 2 a 0, se colocando de vez na briga por vaga para a próxima Uefa Europa League.

O primeiro tempo foi equilibrado e sem grandes oportunidaders para as duas equipes. Na segunda etapa, os Toffees abriram o placar quando Gaetan Bong tentou cortar um cruzamento de Yannick Bolasie com direção a Theo Walcott, aos 15 minutos de jogo.

Cadenciando bem o jogo e marcando bem Gross e Murray, principais jogadores dos Seagulls, o Everton se segurava bem na partida e ainda ampliaria com Tosun, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Everton na derrota diante do Burnley na semana passada, marcou seu primeiro gol em Goddison Park desde sua chegada no início do ano.

Anthony Knockaert ainda foi expulso minutos após o segundo gol após falta violenta em Leighton Baines. Rooney ainda teve oportunidade de ampliar o placar, mas perdeu o pênalti cometido por Duffy, defendido pelo goleiro australiano Mat Ryan.

Com a vitória, o Everton chegou aos 37 pontos e ocupa a nona colocação, enquanto o Brighton é o 11º colocado com 34 pontos. Na próxima rodada, os Toffees jogarão contra o ameaçado Stoke City no próximo sábado (17), enquanto o Brighton terá um compromisso pela FA Cup no mesmo dia, diante do Manchester United.

De virada, Leicester goleia West Bromwich e se aproxima da zona da UEL

Em confronto envolvendo mais um time interessado na última vaga para a próxima Uefa Europa League, o Leicester City venceu de virada o West Bromwich Albion, fora de casa, pelo placar de 4 a 1.

Rondón abriu o placar para os donos da casa aos oito minutos do primeiro tempo, porém o Leicester logo empatou com Vardy, ampliando ainda na segunda etapa com Mahrez, Ihenacho e Iborra.

Com o placar, o WBA segue na lanterna com 20 pontos e vê o fantasma do rebaixamento a EFL Championship mais próximo, enquanto os Foxes, com 40 pontos, estão a apenas 3 do Burnley, que seria a última equipe qualificada a UEL via Premier League. Na próxima rodada o WBA joga contra o Bournemouth no próximo sábado (17), enquanto o Leicester jogará pela Copa da Inglaterra diante do Chelsea, no domingo (18).