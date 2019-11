Resultado Genoa x Milan pela Serie A 2018 (0-1)

Por outro lado, o Genoa lutou bravamente e talvez merecesse sorte melhor.

Certamente será uma vitória muito comemorada pelo Milan que mesmo não tendo uma grande atuação, foi melhor durante toda a partida e mereceu o resultado.

FIM DE JOGO: Genoa 0x1 Milan, gol da vitória no último minuto de André Silva.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAAAAAN! Suso cruza na área, André Silva antecipa Spolli e cabeceia para o fundo do gol. Foi o primeiro gol do português pela Serie A.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos.

45' Kessie arrisca chute, mas Perín defende mais uma.

41'' Últimos momentos do jogo e o Genoa parece contente com o empate. O Milan vai pro abafa, mas parece um pouco ansioso e sem muita criatividade.

38'' Milan tem falta interessante, mas o árbitro marca falta do ataque rossonero.

35'' Última mudança no Genoa: saiu Pandev e entrou Bessa.

34'' Suso cobra a falta e manda por cima. O Milan mexeu pela última vez: saiu Bonaventura e entra Calabria.

32'' Suso faz grande jogada e é derrubado por Bertolacci. Cartão amarelo para o italiano.

29'' Duas mudanças no Genoa: saem Rigoni e Galabinov e entram Omeonga e Lapadula.

28'' QUASE! Suso tabela com Kessie, entra na área e toca para meio, mas ninguém conclui a jogada.

22'' Mais uma mudança no Milan: sai Çalhanoglu e entra André Silva.

20'' Mais um chute de Bonaventura para mais uma boa defesa de Perín.

18'' PERIN! A bola sobra para Ricardo Rodríguez que chega chutando e Perin faz outro grande intervento.

17'' A partida melhorou consideravelmente na segunda etapa.

15'' UUUHHH! Bonaventura domina na frente da área, passa por um defensor e chuta, a bola passa muito perto do gol. Quase o Milan abre o marcador.

14'' Primeira mudança no Milan: saiu Kalinic e entrou Cutrone.

13'' Outra chegada do Genoa com Lazovic que finaliza a jogada, mas chuta muito mal.

10'' INACREDITÁVEL! Cobrança de escanteio, Zukanovic recebe livre na pequena área, mas cabecei incrivelmente pra fora. Que chance para o Genoa!

7'' O Genoa marcou com Rigoni de cabeça, mas foi anulado com a ajuda do VAR por impedimento do volante italiano. Segue 0 a 0 em Gênova.

5'' Contra-ataque do Milan com lançamento para Bonaventura, mas Spolli faz corte providencial de carrinho.

4'' Cruzamento em direção a Kalinic, mas Spolli tira na hora certa.

3'' Kalinic tenta tabela com Bonaventura, mas a defesa afasta.

1'' Pandev arrisca de fora da área, mas Donnarumma defende bem.

0'' Começa a segunda etapa sem mudanças nas duas equipes.

Já o Milan está um pouco abaixo das últimas partidas, mas teve as melhores chances, porém concluiu mais algumas jogadas.

O Genoa faz boa partida defensiva, mas tem muita dificuldade de criação. Não por acaso é um dos times que menos faz gol no campeonato.

45' Fim da primeira etapa. Sem acréscimos e sem gols.

44' UUUHHH! A defesa do Genoa afasta mal, a bola sobra para Çalhanoglu que domina no peito e chuta, mas manda por cima. Ótima chance para o Milan.

42' O Milan marca depois de cobrança de escanteio, mas Bonaventura estava em posição de impedimento. O árbitro consulta o VAR e confirma a marcação.

41' ASSIM NÃO! Kalinic recebe na área em boa posição, mas finaliza pra longe.

40' Outra chegada do Genoa! Laxalt entra na área e finaliza, mas manda por cima.

39' PRA FORA! Galabinov ganha disputa aérea, mas cabeceia ao lado do gol.

38' Cruzamento da esquerda e Romagnoli afasta em escanteio.

35' Çalhanoglu cobra falta da meia lua, mas Perín defende sem problemas.

32' As equipes se defendem muito bem e também contam com a falta de criatividade dos setores ofensivos. Partida muito morna até o momento.

28' Çalhanoglu arrisca da entrada da área, mas Perín defende com segurança.

24' QUASE! Boa jogada de Laxalt pela esquerda que cruza na área, mas Galabinov não consegue tocar para o gol. Primeira boa chegada dos donos da casa.

23' Partida com muitos erros até aqui e sem muitas emoções.

22' Lazovic puxa contra-ataque rápido, mas não consegue concluir a jogada.

16' Depois de uma troca de passes no campo de ataque, a bola fica com Çalhanoglu que tenta cruzar, mas manda muito forte.

13' Genoa quando tem a posse da bola encontra poucos espaços e não ameaça o Milan que parece mais inspirado nesses primeiros minutos.

9' Biraschi faz falta dura em Çalhanoglu, mas o árbitro só conversa com o zagueiro, mesmo com reclamações milanistas.

8' PERIN SALVA! Outra boa jogada do Milan pela esquerda, Ricardo Rodríguez cruza, Kalinic pega de primeira e Perín faz grande defesa.

7' Primeira boa chance da partida! Çalhanoglu toca para Bonaventura que chuta por cima do gol.

6' Lazovic tenta cruzamento, mas manda totalmente sem direção.

3' Partida intensa, mas com muitos erros de ambas as equipes.

0' Bola rolando para Genoa x Milan! Os visitantes começam com a bola.

Nesse momento está rolando um vídeo em homenagem a Davide Astori que faleceu uma semana atrás. Muito emocionante!

Equipes entram em campo.

Milan também confirmado (4-3-3): Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli e R. Rodríguez; Biglia, Bonaventura e Kessie; Suso, Kalinic e Çalhanoglu. Técnico: Gennaro Gattuso.

Genoa confirmado com (3-5-2): Perín; Biraschi, Spolli e Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Rigoni e Laxalt; Pandev e Galabinov. Técnico: Davide Ballardini.

Torcedor, voltaremos minutos antes de a partida entre Genoa x Milan ao vivo começar. Até lá!

O árbitro da partida será Michael Fabbri de 34 anos.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, a chuva que tem caído na cidade nos últimos dias deixam os responsáveis em alerta, mas que não há risco de adiamento da partida.

Serie A: Genoa x Milan em tempo real

O Luigi Ferraris é um dos estádios mais antigos da Itália, tendo sido construído em 1911. Tem capacidade para 36.743 pessoas, mas deve receber público mediano, por conta das fortes chuvas que tem caído na cidade.

Gattuso pode promover a entrada de três jogadores para rodar um pouco o elenco: Montolivo, Borini e Kalinic devem ser titulares nos lugares de Biglia, Çalhanoglu e Cutrone, respectivamente.

Já o Diavolo terá o desfalque de jogadores que já atuam há algum tempo como: Conti e Abate. Ambos podem voltar ao time no fim do mês.

Em compensação, terá o meio-campista Bertolacci que era dúvida após uma pancada em um dos treinamentos da semana.

O Genoa tem dois desfalques importantes para o duelo: Izzo e Miguel Veloso estão fora se recuperando de lesões.

FIQUE DE OLHO: Suso, atacante do Milan: O espanhol tem feito uma temporada muito boa, mas não atuado tão bem nas últimas partidas e essa partida pode ser a ideal para o jogador retomar a sua confiança.

FIQUE DE OLHO: Mattia Perin, goleiro do Genoa: Principal nome da equipe, Perin vem fazendo outro bom campeonato e é um dos responsáveis pelos bons números que a equipe tem defensivamente.

Já Gennaro Gattuso, mostrou respeito ao adversário, mas disse que o Milan vai para campo com o objetivo de impôr o seu jogo e se recuperar na temporada depois da derrota na Europa League: “O Genoa é um adversário difícil. Depois da chegada do Ballardini, estão dando trabalho para várias equipes, mas, iremos lá para impor o nosso jogo e retomar a nossa compactação que faltou na última partida”, afirmou o treinador do Diavolo.

Genoa x Milan ao vivo

Davide Ballardini, treinador do Genoa, elogiou Lapadula e Bertolacci, mas avisou que toda a equipe terá muita motivação para enfrentar o Milan: “São rapazes que dão tudo de si, mas como todos os outros. Quem não teria motivação? Jogaremos contra o Milan. Se não há motivação, sucumbimos para qualquer time. Todos querem jogar e mostrar seu valor numa partida como essa”, comentou quando perguntando se os dois ex-Milan teriam alguma espécie de motivação extra para o duelo.

O último confronto em Gênova terminou com grande vitória dos donos da casa por 3 a 0, ainda no primeiro turno do campeonato da temporada passada.

A partida do primeiro turno terminou empatada sem gols e ficou marcado pela expulsão de Bonucci, depois de agredir Rosi na área.

Durante a história, o Milan venceu mais vezes que o Genoa, em partidas em Gênova. São 16 vitórias rossoneras, 19 empates e 14 triunfos rossoblu em 49 partidas.

O Diavolo vem de derrota, em casa, para o Arsenal por 2 a 0, pela partida de ida das oitavas-de-final da Europa League.

Já o Milan está na sétima posição com 44 pontos, mesma pontuação da Sampdoria, que está uma posição acima.

Em sua última partida, visitou o Bologna e saiu derrotado por 2 a 0, depois de alguns bons resultados seguidos.

O Genoa está no décimo terceiro lugar com 30 pontos e briga ainda contra o perigo do rebaixamento.

Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Genoa x Milan, válida pela 28ª rodada da Serie A, no estádio Luigi Ferraris, às 14h (de Brasília).