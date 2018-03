Em noite inspirada, Mitrovic marca duas vezes e comanda vitória da Sérvia sobre Nigéria

Após ser derrotada pelo Marrocos, na semana passada, por 2 a 1, a Sérvia venceu a Nigéria nesta terça-feira (27), em jogo amistoso, pelo placar de 2 a 0, no The Hive Stadium, em Londres. A adversária do Brasil contou com o bom futebol do atacante Aleksandar Mitrovic, que marcou duas vezes e deu números finais ao placar.

Houve erro de arbitragem contra a seleção Sérvia ainda na etapa inicial. Aos 13 minutos, Mitrovic cabeceou e o goleiro nigeriano, Uzoho, realizou a defesa. Os sérvios reclamaram alegando gol, e no replay, ficou nítido que a bola realmente havia entrado por completo no gol, porém o juiz mandou seguir o jogo, impedindo assim, o que seria o terceiro gol do atacante.

Os nigerianos só foram equilibrar a partida quando o relógio já marcava 20 minutos de jogo, após a chegada do meia Obi ao ataque, porém o sérvio Kolarov estava bem posicionado e conseguiu impedir que o meia tivesse êxito em sua finalização.

Depois de um primeiro tempo encerrado com o justo placar de 0 a 0, a etapa complementar foi de um maior domínio da seleção Sérvia. Aos 23, Mitrovic bateu de primeira após cruzamento vindo pelo lado esquerdo e encobriu Uzoho. O segundo do atacante veio aos 35, quando chutou de primeira após cruzamento novamente pelo lado esquerdo do meia Kostic.

Apesar dos gols saírem apenas depois dos 20 minutos, os sérvios chegaram mais vezes ao ataque, aproveitando os espaços deixados pela Nigéria.

O próximo compromisso da Sérvia será já no Mundial da Rússia. A seleção faz sua estreia no dia 17 de junho, pelo grupo E, com a Costa Rica. Já a Nigéria terá mais três compromissos amistosos antes do Mundial. No dia 27 de maio, os nigerianos enfrentam o Congo. No dia 2 de junho, jogam contra a Inglaterra, e fechando a preparação para a Copa do Mundo, enfrentam a República Tcheca no dia 5 de junho.