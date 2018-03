Autor do gol da Inglaterra, Vardy vê resultado contra Itália como justo

Nessa terça-feira (27), foi realizada partida amistosa entre Inglaterra e Itália, no Estádio de Wembley, localizado em Londres. O jogo disputado entre o English Team, que está se preparando para a Copa do Mundo, e a Azzurra, que não estará na Copa da Rússia, terminou empatado em 1 a 1, com gols marcados por Jamie Vardy para os donos da casa e Lorenzo Insigne de pênalti para os visitantes, após utilização do VAR pelo árbitro do confronto.

+ Com 'ajuda' do VAR, Inglaterra e Italia empatam em amistoso morno no Wembley

O autor do gol dos Three Lions descreveu o empate diante dos italianos como um resultado justo. Vardy declarou isso após a partida, na zona mista, à ITV Sport. “Começamos bem no primeiro tempo e criamos muitos, mas no segundo tempo a Itália começou a pressionar e teve algumas chances, então acho que foi um resultado justo”, disse Jamie à televisão esportiva inglesa.

A Inglaterra vinha de vitória sobre a seleção da Holanda, ocorrida na última sexta-feira, em Amsterdã, por 1 a 0, com gol de Jesse Lingard. O empate dentro da capital inglesa e no estádio marca do English Team e do país diante da Itália mantém e amplia a invencibilidade de Gareth Southgate a frente dos Three Lions: já são oito jogos sem derrotas.

+ Na estreia de Ronald Koeman no comando da Holanda, Inglaterra vence com gol de Lingard

O camisa 9 da Inglaterra nesta terça-feira também comentou sobre as possibilidades da sua seleção dentro da partida e no Mundial, que começará a ser disputado daqui a pouco mais de dois meses: “O jogo mostrou que poderíamos defender como uma unidade e tivemos chances no ataque. Vamos ver até onde podemos ir [na Copa do Mundo]”.

Antes da Copa do Mundo, após a convocação final para a competição, os comandados de Southgate ainda disputarão dois amistosos, contra as seleções da Nigéria, em Wembley, e da Costa Rica, no Elland Road, nos dias 2 e 7 de junho, respectivamente.