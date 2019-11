Resultado Juventus x Milan pela Serie A (3-1)

+ Allegri ressalta vitória sobre Milan e exalta Khedira: "Sabe interpretar as partidas como poucos"

Torcedor, fique ligado para ler o nosso pós-jogo! Logo, logo estará no ar. Até a próxima!

A Juventus marca dois no segundo tempo e vence o Milan. Dybala, Cuadrado e Khedira fizeram os gols da Vecchia Signora; Bonucci anotou o do Diavolo.

93' FIM DE JOGO!

91' Juventus cadencia a partida nos acréscimos.

90' Três minutos de acréscimos.

88' Suso põe Buffon para trabalhar em cobrança de falta de longa distância.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!!!

Douglas Douglas encontra Dybala dentro da área, que toca para trás e vê Khedira chutar no contrapé de Donnarumma: 3 a 1.

83' Milan passa a jogar no esquema tático 4-4-2 após a entrada de Cutrone no lugar de Çalhanoglu.

81' CARTÃO AMARELO

Montolivo dá um pisão no pé de Benatia e recebe o cartão.

80' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Çalhanoglu

Entra: Cutrone

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!!!

Khedira recebe passe de Douglas Costas, acha Cuadrado no segundo poste, e o colombiano testa no segundo poste: 2 a 1.

75' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Biglia

Entra: Montolivo

75' SUBSTITUIÇÃO

Sai: Pjanic

Entra: Bentancur

74' Higuaín recebe no meio da defesa do Milan e bate de canhota, mas Donnarumma faz linda defesa com apenas um braço. O lance, porém, era irregular pois Higuaín estava impedido.

72' Pjanic cobra falta por cima do gol.

71' Biglia dá de bico no pé direito de Pjanic. Falta perigosa para a Juventus.

69' Bonaventura deixa Cuadrado no chão e arremata por cima da meta bianconera.

68' Juventus domina as ações neste momento de jogo.

67' Douglas Costas abusa de lances plásticos pelo lado esquerdo do ataque.

64' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: André Silva

Entra: Kalinic

63' Suso puxa contra-ataque rápido, mas erra o passe quando estava próximo à área da Juventus.

61' Cuadrado entra jogando pelo lado direito do ataque. Esboço de 4-4-2 no time juventino.

60' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Matuidi

Entra: Cuadrado

58' Allegri conversa com Cuadrado à beira de campo. O meia-atacante colombiano perdeu os últimos jogos da Juventus devido a uma lesão na virilha.

53' Çalhanoglu tenta de novo de longa distância, mas desta vez chuta no meio do gol. Buffon agarrou e não deu rebote.

54' NO TRAVESSÃO!!!

Çalhanoglu manda um tiro de fora da área e carimba o travessão de Buffon. Suso pega o rebote, finaliza e exige boa defesa do veterano goleiro.

53' Çalhanoglu chega à linha de fundo e alça bola no tumulto, mas Buffon sai do gol e fica com a redonda.

52' Pjanic levanta bola para a área, e Bonucci afasta para escanteio.

51' CARTÃO AMARELO

Biglia segura Dybala pelas costas e é punido pelo árbitro Paolo Mazzoleni.

49' Suso passa por Matuidi, leva para a sua canhota e chuta colocado, mas Buffon segura.

46' Com a entrada de Douglas Costa no lugar de Lichtsteiner, a Juve sai do 3-5-2 e passa a jogar no 4-3-3, com Dybala, Higuaín e Douglas Costa no trio de frente.

45' RECOMEÇA O CLÁSSICO!

SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS (feita no intervalo)

Sai: Lichtsteiner

Entra: Douglas Costa

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, troca o lateral Lichtsteiner pelo meia-atacante Douglas Costa.

Jogadores retornam do intervalo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Dybala, logo aos oito minutos de jogo, acertou um belo chute de fora da área e colocou a Juventus em vantagem. Porém, aos 28', Bonucci, ex-jogador da Juve, completou de cabeça um escanteio cobrado por Çalhanoglu para igualar tudo.

45' Juiz dá um minuto de acréscimo.

44' Juventus tenta sair em contra-ataque, mas Pjanic erra passe para Asamoah.

42' Mazzoleni mantém decisão de falta a favor do Milan. No lance, Benatia agarrou Bonucci dentro da área após escanteio cobrado por Pjanic.

42' Paolo Mazzoleni aciona o árbitro de vídeo para averiguar alguma jogada na área do Milan.

39' André Silva entra forte em Pjanic, e os jogadores da Juve cobram cartão para o atacante.

38' CARTÃO AMARELO

Ricardo Rodríguez divide forte com Lichtsteiner, que leva a pior. Amarelo para o lateral-esquerdo do Milan.

37' CARTÃO AMARELO

Benatia entra de sola na perna canhota de Suso e recebe o amarelo.

34' Milan opta sempre por toques curtos na saída de bola mesmo quando está muito pressionado.

32' Higuaín chuta da entrada da área, mas a bola bate nas pernas de Bonucci.

30' Çalhanoglu comete falta de ataque em cima de Pjanic.

28' Ex-Juventus, Bonucci não poupou esforços na comemoração. O jogador recebe muitas vaias desde o início de jogo da torcida juventina.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!

Çalhanoglu cobra escanteio na segunda trave, Bonucci sobe mais alto que todo mundo e acerta cabeçada fatal.

27' Calabria cruza rasteiro para a pequena área, ninguém toca nela, e Lichtsteiner tira pela linha de fundo.

25' Dybala pressiona Calabria, que chuta a bola nas pernas do camisa 10 argentino. Lateral para o Milan.

21' Milan tenta construir ataque pelo lado direito.

15' UHHHH!!!

Kessié arranca desde o campo de defesa e leva o Milan ao ataque. Çalhanoglu alça bola para a área, André Silva cabeceia e manda para fora.

13' Milan tentando bastante pelo alto. Kessié busca André Silva, que toca de cabeça e manda por cima.

12' Suso cruza, Buffon dá um soco na cara da bola e afasta o perigo.

11' Bonucci levanta bola para a área e não encontra ninguém. Tiro de meta para Buffon.

10' Chiellini comete falta em cima de André Silva.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!!!

Dybala recebe de costas para a marcação, gira e bate no canto de Donnarumma. Juve abre o placar!

6' DONNARUMMA!!!

Higuaín manda um forte chute de fora da área, mas o goleiro milanista defende.

4' Milan controla a bola neste início de jogo.

2' Kessié chega à linha de fundo e tenta cruzamento, mas Asamoah tira para escanteio.

1' Bonucci, que marcou história na Juventus, recebe muitas vaias da torcida juventina.

0' COMEÇA O JOGO!

Atletas em campo.

Jogadores se preparam para entrar em campo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Çalhanoglu.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala, Higuaín.

Os times de Juventus e Milan estão escalados.

Boa tarde, torcedor!

VOCÊ SABIA?

Provável titular contra a Juve, o atacante português André Silva foi decisivo nos últimos dois jogos do Milan pela Serie A? Ele marcou o gol da vitória em cima de Genoa e Chievo.

VOCÊ SABIA?

Higuaín anotou seis gols em nove partidas da Serie A diante do Milan.

VOCÊ SABIA?

Dybala marcou nos últimos dois jogos contra o Milan no Allianz Stadium.

Provável formação da Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuaín, Douglas Costas.

Provável formação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva (Cutrone), Çalhanoglu.

INVENCIBILIDADE

Juventus e Milan ainda não saíram de campo derrotados em jogos da Serie A em 2018. Ambos conquistaram o mesmo número de pontos: 25. Dentre os 20 times da Serie A, os rivais têm as melhores campanhas este ano.

PAREDÃO

A Juventus não sofreu gols em jogos da Serie A este ano.

AUSÊNCIAS MILANISTAS

Os laterais-direitos Ignazio Abate e Andrea Conti seguem no departamento médico do Milan. Conti, aliás, não deverá mais atuar nesta temporada após sofrer uma lesão no joelho esquerdo.

RETORNOS IMPORTANTES

O zagueiro Alessio Romagnoli, o lateral-direito Davide Calabria e o atacante Nikola Kalinic se recuperaram de contusão e foram convocados pelo técnico Gennaro Gattuso para o embate frente à Juventus. Os dois primeiros haviam se lesionado na Seleção Italiana, mas se recuperam a tempo da viagem a Turim. Kalinic, por sua vez, desfalcou a equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Chievo, na última rodada, no San Siro.

AUSÊNCIA IMPORTANTE

O atacante Mario Manduzkic não foi convocado para o clássico porque sofreu uma lesão na coxa nos treinos. Allegri optou por não levá-lo ao jogo, já que na terça-feira (3 de abril) a Vecchia Signora receberá o Real Madrid pela partida de ida das quartas de final da Champions League. O lateral-esquerdo Alex Sandro, que sofreu uma contusão quando estava com a Seleção Brasileira, está foi relacionado.

Cuadrado estará à disposição de Allegri contra o Milan (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)



RETORNO

O meia-atacante Juan Cuadrado voltou a ser relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri. Ele perdeu os últimos jogos da Juventus devido a um problema na virilha. O colombiano ficará no banco contra o Milan.

A Juventus derrotou o Milan por 2 a 0 na partida do primeiro turno, no San Siro, em Milão. O atacante Gonzalo Higuaín marcou os dois gols do triunfo bianconero.

O Milan, que ainda sonha com vaga na Uefa Champions League, ocupa a sexta posição, com 50 pontos. A Lazio (5ª) tem 54 pontos, enquanto a Internazionale (4ª) soma 55.

A Juventus é atual líder da Serie A. Os bianconeri 75 pontos, três a mais que o Napoli, segundo colocado.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, os principais lances do clássico entre Juventus x Milan, ao vivo. Os times medem forças neste sábado (31), às 15h45, no Allianz Stadiume, Turim, pela 30ª rodada da Serie A.