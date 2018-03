Mesmo não sendo candidato, Salah recebe mais de 700 mil votos em eleição presidencial no Egito

O atacante egípcio Mohamed Salah vive fase espetacular, tanto no Liverpool, quanto na seleção de seu país. A idolatria de seus compatriotas é tanta, que acabou refletindo no resultado da eleição presidencial do Egito. Mesmo sem ser candidato, o camisa 11 dos Reds recebeu mais de 700 mil votos para o cargo.

A quantidade de pessoas que "tentou" eleger Salah foi tanta que o jogador chegou a ter mais votos do que um dos candidatos para a presidência egípcia. Segundo o jornal The Economist, as urnas registraram pouco mais de 1 milhão de votos anulados, com 700 mil contendo o nome de Salah como uma "terceira opção" aos dois candidatos.

Abdel Fattah al-Sisi venceu a eleição com tranquilidade, recebendo 92% dos votos dos eleitores. Outros 3% ficaram com Moussa Mustafa Moussa e Salah, caso estivesse concorrendo de fato, teria tido 5% da preferência dos egípcios.

Abdel Fattah al-Sisi: 92%

Mo Salah: 5%

Moussa Mustafa Moussa: 3%



Beating one of the candidates. @22mosalah @LFC @premierleague pic.twitter.com/RPVxZDaV8X — Sports_World (@MastiSports) 31 de março de 2018

Na atual temporada, Salah acumula números impressionantes. Em 39 partidas pelo Liverpool, o egípcio tem 35 gols e 10 assistências.