Dele Alli decide, Tottenham vence Chelsea de virada e quebra jejum de 28 anos

Por 28 anos o Tottenham não sabia o que era vencer no Stamford Bridge. A espera finalmente acabou. Na tarde deste domingo (1º), os Spurs bateram o Chelsea por 3 a 1, de virada, com dois gols de Dele Alli e um de Christian Eriksen, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League 2017/18. Álvaro Morata marcou para os donos da casa.

A partida começou com o Tottenham tendo mais a bola do que o Chelsea, que se fechava na defesa e buscava ocupar os espaços necessários no meio de campo para evitar que os visitantes se aproximassem de sua meta. A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 10 minutos, quando Son cruzou para a área e achou Alli no meio de dois defensores, mas o inglês errou a cabeçada.

Embora os Spurs propuseram mais o jogo no início, chegou um ponto em que os Blues começaram a fazer a bola girar. Aos 29 minutos, isso acabou rendendo o prêmio máximo, quando um cruzamento vindo da direita achou Morata na área. O espanhol, que aproveitou saída errada de Lloris,, apenas empurrou de cabeça para o fundo das redes, abrindo o placar no Bridge.

Após o primeiro tento do embate, o equilíbrio foi visto mais vezes em Londres, ainda que os visitantes tentassem criar mais. Conforme o tempo foi passando, as chances de entrar com passes na zaga dos Blues iriam desaparecendo e, em um chute de média distância de Eriksen, o Tottenham chegou ao empate. A resposta dos anfitriões aconteceu logo em seguida em chute de Alonso, mas a bola saiu em linha de fundo no último lance do primeiro tempo.

Já para o segundo tempo, os visitantes continuaram em cima, tendo a bola por mais tempo, tentando criar situações de perigo ao adversário. Acontece que, na ausência de Harry Kane, Son, Alli e Eriksen trocavam entre si a posição de centroavante, deixando a defesa dos Blues confusa. E, em uma dessas trocas, Alli surgiu da esquerda, colocou-se entre dois defensores e recebeu longa bola vindo do meio de campo. Dominou e, de cara para Caballero, mostrou personalidade ao bater a vencer o argentino, virando o jogo para os Spurs.

Alguns minutos depois, Alli aproveitou bola rebatida na área em uma sequência de erros dos dois lados e consegue empurrar a redonda para o gol, ampliando a vantagem. Fàbregras conseguiu um chute da entrada da área, mas o esférico saiu em linha de fundo. A partida, no entanto, continuou com as duas equipes passando a aceitar o resultado, até que chegou no apito final e os norte-londrinos quebrarem o tabu.

Com essa vitória do Tottenham, a equipe de Mauricio Pochettino abriu oito pontos de diferença para o Chelsea na briga por vaga na próxima Uefa Champions League. Em quarto, os Spurs estão agora com 64 pontos. Os Blues, em quinto, aparecem com os mesmos 56.

Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o West Brom, em casa, no próximo domingo (8). O Tottenham entra em campo um dia antes, quando visita o Stoke City.