Colômbia empata com Chile e mantém a liderança na Copa América de Futebol Feminino

Nesta sexta-feira (06), a Seleção chilena enfrentou a Colômbia, no Estádio La Portada, no Chile, em jogo válido pela primeira fase da Copa América feminina. A partida terminou empatada pelo placar de 1 a 1, com gols marcados por Cami Saez para o Chile e Catarina Usme para a Colômbia. Com este resultado, a Colômbia se mantem na liderança do grupo enquanto o Chile soma apenas dois pontos em seis disputados e ocupa a terceira posição.

O jogo

O primeiro tempo foi intenso. De um lado a seleção anfitriã buscando sua primeira vitória, do outro a tradicional e já temida seleção colombiana procurando se manter nas primeiras posições do grupo. Grandes atletas dos dois lados e muitas jogadas trabalhadas, mas com finalizações pouco precisas. Logo aos 16’ minutos o Chile chegou bem utilizando a bola aérea, mas não conseguiu marcar. A partida continuou intensa, mas sem grandes finalizações até os 44’ minutos quando Catalina Usme fez boa jogada, mas não conseguiu transformar em gol.

No segundo tempo as duas equipes continuaram muito ofensivas, mas com melhores finalizações. Já no início, aos 4’ minutos da etapa complementar, Catalina Usme acertou o alvo e abriu o placar para seleção Colombiana. Aos 15’ minutos o Chile quase empatou, em boa jogada de Yanara Aedo e María Rojas, mas a bola não entrou. Catalina Usme respondeu logo em seguida, quase surpreendendo a goleira chilena e ampliando o placar. O Chile precisava do empate e sabia da pressão, jogando em casa a derrota seria muito amarga.

Aos 34’ minutos, após muito tentar, o Chile conseguiu o gol de empate. Após passe de Carla Guerrero, Camila Saéz finalizou bem e empatou a partida. A seleção chilena seguiu pressionando e Claudia Soto quase virou o placar, mas a bola subiu muito. Mesmo com a pressão chilena, a Colômbia se segurou bem e conseguiu manter o empate até o final assegurando a primeira posição do grupo A.

A Colômbia agora enfrenta o Paraguai, ambas as seleções têm 4 pontos e duelam diretamente pela liderança do grupo. Já o Chile folga na próxima rodada.