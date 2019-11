Resultado Real Madrid x Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (1-1)

Agradecemos a todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil este grande jogo do Campeonato Espanhol! Até a próxima!

ENCERRADO: O Atleti sustenta a segunda colocação, mas vê a distância para o Barcelona aumentar, chegando a 11 pontos. Na quinta-feira (12), os colchoneros vão até Portugal enfrentar o Sporting pela Europa League

ENCERRADO: O Real Madrid segue na terceira posição, agora com 64 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Valencia, que ainda joga na rodada. O próximo compromisso merengue é contra a Juventus pela Champions League, na quarta-feira (11)

93' Apita o árbitro, está encerrado o derbi!

93' Bale cruza, a bola chega até Marcelo que não consegue cruzar de primeira

92' Na cobrança de escanteio, Sergio Ramos aparece na primeira trave e desvia de cabeça por cima do gol

91' UUUUHHHH! Sergo Ramos cobra falta com categoria, mas Oblak voa e faz linda defesa, colocando pra escanteio!

90' Falta de Savic em Isco na entrada da área, ótima chance!

89' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS! Por falta em Bale, parando o contra-ataque

88' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS VÁZQUEZ! Por simulação

88' Lucas Vázquez cai na área em disputa de bola, mas o juiz marca a simulação

87' Linda arrancada de Carvajal para o ataque, que chega a dar uma caneta em Saúl

86' Marcelo faz boa jogada pela esquerda e ajeita pra Kroos pegar forte por cima do gol

85' Bale tenta jogada na grande áera, mas é desarmado, na sobra Lucas Vázquez tenta o cruzamento e a zaga tira, mas já retoma o Real

84' Carvajal cruza, a bola passa por todo mundo e chega a Marcelo, que bate forte cruzado, mas a defesa rebate

83' Volta o Real Madrid pro ataque insistindo nos cruzamentos

82' SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO DE MADRID! Sai: Thomas Entra: Gameiro

81' Griezmann cruza rasteiro, mas Correa não consegue chegar e a bola cruza a grande área

80' Lucas Vázquez disputa bola na linha de fundo e fica caído, está sendo atendido do lado de fora do gramado

78' Modric aproveita bola rebatida e bate pro gol, a bola sai ao lado do gol de Oblak

77' Novo cruzamento, dessa vez de Carvajal que encontra Bale, o galês cabeceia no canto, mas manda pra fora

76' Bale cruza, Benzema cabeceia, mas a bola bate em Savic

75' Jogo parado para o atendimento de Lucas Vázquez, que recebeu uma braçada de Godín e ficou caído sentindo a boca

74' Bola levantada pra área, Isco pega a sobra e levanta novamente, Carvajal bate, a bola explode na zaga e sai pra lateral

73' Bale cruza de três dedos direto pra fora

72' SUBSTITUIÇÕES NO REAL MADRID! Saem: Kovacic e Asensio Entram: Modric e Isco

71' SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO DE MADRID! Sai: Diego Costa Entra: Gabi

70' Saída rápida do Atletico, Saúl avança do meio-campoe bate colocado da entrada da área, mas direto pra fora

68' Mais um chutão pra frente do Atleti que fica em domínio do time merengue

67' Lançamento pra Diego Costa, Varane antecipa e sai jogando com Navas

66' Marcelo cruza forte e Oblak rebate de soco pra frente

65' Bale tenta jogada pela direita e é desarmado, depois faz a falta em Koke

63' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Cristiano Ronaldo Entra: Benzema

62' Carvajal cruza, a bola cruza toda a área e a defesa do Atleti coloca pra lateral

61' SUBSTITUIÇÃO NO ATLETICO! Sai: Vitolo Entra: Correa

60' Kroos não se entende com Lucas Vázquez e a bola fica com a defesa do Atleti

59' NAAAAVAAAAAAS! Bola rebatida na área, Koke pega de primeira no canto e Navas faz uma defesa sensacional!

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLETICO DE MADRID! GRIEZMANN! Vitolo recebe na área, bate colocado e Navas defende, no rebote Griezmann bate forte e emapta o derbi!

56' Saúl bate forte e Navas voa de mão trocada para espalmar, no rebote Marcelo tira pra longe

56' Asensio recebe na entrada da área e bate colocado, mas a bola explode na marcação

55' Saída de Atleti ao ataque, mas a defesa do Real se recompõe e faz o desarme

55' Bale cruza, Asensio chuta de primeira e a bola ia chegando pra Ronaldo, mas Lucas chega primeiro e coloca pra escanteio

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO! Bale faz jogada pela esquerda e cruza, Ronaldo pega de primeira e manda forte no canto, fazendo 1 a 0!

52' Cristiano Ronaldo cruza e a bola vai direto pra fora

51' Cristiano Ronaldo cruza, Lucas Vázquez cabeceia fraco e Oblak faz a defesa

51' Kroos cobra a falta e a zaga corta duas vezes, na tentativa de saída em velocidade, Carvajal se antecipa e corta o passe pra Diego Costa

50' Falta de Lucas em Lucas Vázquez no bico direito da grande área, vem bola pra área do Atleti

49' Toque de bola do Real no campo de ataque, mas Kroos é desarmado quando tenta o chute pro gol

48' Tabela de Carvajal com Lucas Vázquez, o lateral cruza e a bola bate em Lucas

47' Público de 78.769 presentes

46' Começa o segundo tempo!

ESTATÍSTICAS



65% -- Posse de Bola -- 35%

15 -- Finalizações -- 4

4 -- Chutes no Gol -- 2

5 -- Chutes pra Fora -- 1

6 -- Chutes bloqueados -- 1

9 -- Escanteios -- 2

45' Termina o belíssimo primeiro tempo!

44' Falta de Vitolo em Kroos e a torcida pede cartão. Falta de Carvajal em Koke e torcida reclama que não foi. Não tá fácil a vida do árbitro

43' Tenta pela direita o Atleti, trabalha a bola, mas não consegue furar o bloqueio merengue. Marcelo intercepta o passe e fica com a bola

41' UUUUUUHHHHHH! Marcelo bate de direita colocado, a bola vai no travessão! No rebote, Carvajal enche o pé de primeira e Oblak espalma pra escanteio. Que momento do Real!

40' Impedimento errado de Vitolo, que sai do próprio campo, mas o bandeirinha assinala

39' Escanteio pra área, Oblak corta, no rebote Asensio pega de primeira e a bola bate na defesa

38' Lucas Vázquez aproveita cruzamento de Bale, domina, mas é travado na hora do chute

37' Saúl toca para Diego Costa na área, mas a bola bate no calcanhar do atacante e fica com a zaga

36' Tenta o Real Madrid novamente, a bola fica com Lucas Vázquez que bate cruzado, mas a bola bate na defesa e fica com o Atleti

35' Tentativa de saída em velocidade do Atleti, Kroos aparece muito bem pra interceptar o passe e sair jogando

34' CARTÃO AMARELO PARA THOMAS! Por falta dura em Lucas Vázquez, parando o contra-ataque

33' Saúl aproveita bola na entrada da área e pega de primeira, com força por cima do gol

32' Carvajal chega em Diego Costa e coloca a bola pela lateral, o atacante reclama com bastante ênfase com o árbitro pedindo falta

32' Bola trabalhada pelo Real até Lucas Vázquez cruzar pra área e Juanfran fazer o corte

30' NAAAVAAAAS! Passe de Vitolo pra Diego Costa que entrou em velocidade e bateu forte, Navas fez boa intervenção espalmando pra escanteio

29' Saúl tenta o passe pra Lucas, mas a bola vai direto pela linha de fundo

28' OBLAK! Cruzamento pra área, Varane entra sozinho, domina e bate, Oblak fecha bem o canto e faz a defesa! Na sobra, Ronaldo cruza, mas Bale não consegue acertar a cabeçada em cheio e a bola passa

27' Falta de Juanfran em Cristiano Ronaldo, Kroos vai levantar na área

26' Cruzamento de Bale que Godín faz o corte de cabeça

25' Marcelo cruza, a bola passa por todo mundo, Carvajal pega a sobra e ajeita pra Kovacic chutar, mas a bola explode na defesa

24' Diego Costa volta, desarma Varane e a bola fica com Oblak

23' Bale derruba Lucas e o árbitro marca a falta de ataque

22' Marcelo tenta a jogada pela esquerda, Juanfran coloca pra escanteio. Na cobrança a defesa afasta e o Real Madrid recupera e volta pro ataque

21' Olha o Atléti! Juanfran cruza, Vitolo dá bonito corta-luz, a bola chega em Koke na área, que cai, tenta ainda, mas a bola fica com Navas

19' UUUUUUHH!!! Em bela jogada, Bale ajeita para CR7, que solta uma bomba de canhota e Oblak faz mais uma grande defesa

18' Sergio Ramos quase se complica, mas é derrubado por Diego Costa na sua própria área

17' Cartão amarelo para Vitolo por falta em Asensio

16' Jogo pegado neste momento em Madri

13' Cartão amarelo para Kroos por falta em Griezmann

13' Carvajal cruza, Bale sobe bem, mas cabeceia mal

11' NA TRAVE, mas foi pênalti? Após escanteio curto, Kroos tabela com Marcelo, rola para Asensio, que manda de primeira no travessão, mas o alemão foi derrubado por Juanfran na área. Muita reclamação dos merengues

10' Asensio arrisca de fora da área, mas a bola na marcação e vai para fora

9' OBLAK! Após cobrança de escanteio, Bale desvia na primeira trave, Cristiano Ronaldo aparece livre na segunda trave, desvia, mas Oblak faz grande defesa

8' Só dá Real! Após longa troca de passes, Vázquez cruza, mas Godín corta

7' Asensio manda na área, mas Lucas corta

6' Após sobra na área, Marcelo tenta o chute, mas a bola pega em Savic

5' Kroos cobra falta da esquerda, mas a bola sai forte demais, nas mãos de Oblak

3' Bale manda no fundo para Carvajal, que cruza, mas mais uma vez a defesa do Atléti vai bem

2' Bale faz excelente jogada pela direita, tenta cruzamento, mas é travado

1' Carvajal busca lançamento para a dupla Bale-CR7, mas erra

0' Rola a bola!

As duas equipes estão no gramado do Santiago Bernabéu!

Atlético de Madrid escalado! Oblak; Juanfran, Savic, Godín e Lucas; Thomas, Saúl, Vitolo e Koke; Diego Costa e Griezmann

Real Madrid escalado! Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Lucas Vázquez, Kovacic, Kroos e Asensio; Bale e Cristiano Ronaldo

Enquanto o Real busca o seu quinto triunfo seguido na competição, o Atleti precisa ligar o sinal de alerta, pois perdeu as duas últimas partidas como visitantes

Zinedine Zidane contra o Atleti à frente do Real Madrid:

Jogos: 7

Vitórias: 3

Empates: 2

Derrotas: 2

Diego Simeone contra o Real Madrid no comando do Atleti:

Jogos: 25

Vitórias: 8

Empates: 7

Derrotas: 10

Antoine Griezmann completará no derbi a sua partida de número 200 com a camisa atleticana. O francês balançou as redes 107 vezes até aqui. Contra o Real foram 24 jogos e 6 gols mracados

Do lado rojiblanco Filipe Luís e Giménez são as baixas para a partida, ambos machucados. Vrsaljko volta, mas Juanfran deve continuar na lateral-direita

O Real Madrid têm problemas para montar a sua defesa. Vallejo e Nacho estão machucados e Varane precisando de descanso entre os dois jogos da Champions contra a Juventus. Casemiro deve ser improvisado na zaga ao lado do capitão. Modric, Benzema, Isco e Marcelo também devem ser poupados

Cristiano Ronaldo é o maior goleador da história do clássico, com 21 gols marcados em 30 jogos disputados



Histórico



Jogos: 218

Vitórias Real: 110

Vitórias Atleti: 55

Empates: 53

Trio de arbitragem: Xavier Estrada Fernández, Miguel Martínez Munuera e Francisco Javier Martín García

Provável escalação do Atletico de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Gabi, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann, Diego Costa

Provável escalação do Real Madrid: Navas; Carvajal, Casemiro, Sergio Ramos, Theo; Kovacic, Kroos, Lucas Vázquez, Asensio; Bale, Cristiano Ronaldo

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Seja bem-vindo à mais uma transmissão do Campeonato Espanhol, desta vez com o clássico de Madrid, disputado no Santiago Bernabéu a partir das 11h15. Fique ligado e acompanhe o minuto a minuto deste jogão!