Ainda sem Cristiano Ronaldo, Portugal cede empate para Tunísia

Dando início as datas FIFA em preparação para a Copa do Mundo, Portugal recebeu a Tunísia no estádio Municipal de Braga. Campeão pela quinta vez da Liga dos Campeões neste sábado (26), Cristiano Ronaldo foi desfalque e com certeza, muito sentido. Em casa, os Portugueses abriram vantagem de 2 a 0, mas sofreram o empate na segunda etapa.

Os lusitanos ainda jogam dois amistosos antes da estreia no mundial contra a Espanha, sábado, encara a Bélgica em Bruxelas e dia 7, a Argélia em Lisboa. Já os tunisianos têm pela frente a Turquia, nesta sexta-feira e dia 8, a mesma Espanha, antes da estreia contra a Inglaterra no dia 16.

Muito do empate foi devido a falta de aproveitamento dos campeões europeus nas finalizações, perdendo chances claras de gol. A atuação defensiva também deixou a desejar, principalmente no primeiro gol dos visitantes.

Portugal começou tomando a iniciativa do jogo, mas sofreu com alguns contra-ataques. Com erro na saída de bola, a Tunísia mandou para fora a chance de abrir o placar. Erro que se inverteu com o goleiro Hassen, mas Quaresma finalizou mal e mandou por cima do gol.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Quaresma faz bom cruzamento da linha de fundo no segundo pau, e André Silva subiu bem atrás do zagueiro e com um belo cabeceio no chão, inaugurando o placar. O atacante quase marcou novamente em tirada grotesca do zagueiro, mas o camisa nove bateu mal na bola, mandando para fora.

Mas o jogo não teve apenas lances ruins. Em escanteio afastado pela zaga adversário, João Mario dominou o rebote e emendou um golaço, dobrando a vantagem.

A Tunísia respondeu rápido, após falha de Pepe na área, afastada por Rubens Dias, o sistema defensivo falho outra vez deixando Sliti sozinho pela direita para diminuir em bela batida da entrada da área.

No começo do segundo tempo, Bernardo Silva fez linda jogada, invadindo a grande área e deixando dois marcadores perdidos e batendo caprichosamente na trave, sem reação para o goleiro. O rebote sobrou limpo para João Mario que finalizou em cima de Hassan, causando indignação do ponta do Manchester City.

Em falta cobrada na área por Quaresma, William Carvalho subiu bem de cabeça para marca. Porém, o auxiliar marcou o impedimento.

Então o empate saiu. Em cruzamento na área, a zaga se distraiu com Khaziri em impedimento, deixando Ben Youssef sozinho, que se esticou para empatar o jogo.

No final da partida, o técnico Fernando Santos ainda tirou satisfação com o quarto árbitro devido ao pouco tempo de acréscimo, tratando-se das alterações feitas em campo.