Liverpool anuncia contratação do volante brasileiro Fabinho, ex-Monaco

Após derrota na final da Champions League, o Liverpool movimentou o mercado de transferências nesta segunda-feira (28) ao anunciar a sua primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do volante brasileiro Fabinho, que estava no Monaco, da França. Exames médicos e a assinatura do contrato acontecerão apenas em 1º de julho, mas de acordo com o jornal inglês Telegraph, o Liverpool gastou 50 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões). De casa nova, Fabinho celebrou a chance de representar os Reds.

''Estou muito animado. Foi algo que sempre quis. É um clube gigante. Um clube com este tamanho querer minha contratação eu nem tive muito o que pensar para aceitar essa proposta. Vou tentar escrever minha história no Liverpool e ganhar títulos'', disse ao site oficial do clube.

O fato de poder atuar na Premier League, primeira divisão do Campeonato Inglês, também motivou o jogador a aceitar proposta do Liverpool: ''Se não for a melhor, estar entre as duas melhores ligas do mundo. É muito competitiva, tem cinco, seis equipes que podem ser campeões. Os clubes menores também são muito ricos, então têm bons jogadores. O que me chamou a atenção também foi a paixão que os torcedores têm. A cada fim de semana o estádo está lotado, com um ambiente excepcional. Isso me atraiu muito'', afirmou o jogador, através da sua assessoria de imprensa.

Aos 24 anos, Fabinho foi revelado no Fluminense, mas sequer chegou a jogar no time profissional. Logo cedo, foi transferido ao Rio Ave, de Portugal, onde também não teve chances. Assim, foi emprestado ao Real Madrid e posteriormente ao Monaco. No time francês, o jogador obteve destaque e foi contratado de forma definitiva em 2015. Nesta temporada, o brasileiro atuou em 45 partidas e marcou oito gols.