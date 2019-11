Destaque no Shakhtar Donetsk, meio-campista Fred é oficializado pelo Manchester United

Depois realizar exames na última segunda-feira, ex-meio-campista do Shakhtar Donetsk, Fred foi oficialmente anunciado pelo Manchester United, nesta terça-feira (5).

Em seu Twitter oficial, o United anunciou a contratação do atleta junto ao Shakhtar, clube ucraniano do qual Fred defendia desde 2015.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) 5 de junho de 2018

Fred, que atualmente compõe o elenco da seleção brasileira na ida à Rússia, chega pelo valor de €59 milhões e firma contrato de cinco anos, tendo vínculo com o clube inglês até 2023. Agora, o brasileiro terá a companhia de Nemanja Matic e Paul Pogba no meio de campo da equipe inglesa.

Tendo características defensivas, o brasileiro se destacou Shakhtar durante as últimas duas temporadas em que a e equipe participou da Uefa Champions League. Com a camisa laranja e preta, Fred marcou apenas um gol e deu uma assistência em oito jogos na competição continental de 2017/18. Já no campeonato ucraniano, o meio-campista fez apenas dois gols e concedeu duas assistências em 17 partidas.

Agora, Fred só deve ser apresentado oficialmente após o término da Copa do Mundo, visto que o meio-campista está com a delegação Canarinho para ajustes finais que antecedem a estreia do Brasil no mundial, no dia 17 de junho.