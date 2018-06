Autor de dois gols, Diego Costa sai frustrado com empate espanhol: "Merecíamos ganhar"

O jogo que ficou marcado mais pelo bom futebol do que por polêmicas era a partida mais esperada da primeira fase do torneio e supriu a expectativa de muitos com o bom futebol apresentado pelas equipes. O domínio foi por maior parte do tempo para o lado dos espanhóis, mas com um aproveitamento absurdo nas finalizações a seleção portuguesa conseguiu arrancar o empate em 3 a 3 já no final do confronto.

O atacante da Roja, Diego Costa, saiu decepcionado com o resultado final da primeira partida da Espanha na Copa contra Portugal. O jogo que terminou empatado, contou com Diego Costa e Cristiano Ronaldo como destaques de suas respectivas seleções. A partida ficou marcada pelos primeiros gols marcados pelo atleta em Copas do Mundo.

"Merecíamos ter ganhado porque criamos mais oportunidades, tivemos mais bola e tínhamos o jogo controlado. Foi uma pena. Saímos daqui com a sensação de que tivemos a vitória na mão e a deixamos escapar", frisou o jogador.

Além de registrar sua insatisfação com o placar o atleta que é brasileiro naturalizado espanhol, comentou sobre as chances do Brasil nesta Copa ao ser perguntado se a Espanha é uma das favoritas para levantar a taça na competição. O atleta, que foi direto, reforçou o favoritismo da seleção canarinho e reafirmou o sonho de ser campeão com a camisa da Espanha.

“A gente vem com sonho de chegar ao mais longe, que é ser campeão, mas sabemos que tem outras favoritas. O Brasil é uma força, a maior favorita de todas, por tudo que tem demonstrado e a volta por cima que deu com Tite”, frisou o atacante

Sobre a atuação de Cristiano Ronaldo, o atacante foi sucinto a comentar sobre o assunto e comentou sobre a qualidade técnica do atacante português.

”Ele estava inspirado. Jogador como ele, faz diferença, assim como Neymar, Messi que mudam jogos em segundos”, afirmou o atleta