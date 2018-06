França x Austrália AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Доброе утро (dobroye utro)! Em russo, bom dia! Ou seria boa madrugada? Tome sua bebida quentinha para despertar e acompanhe conosco o duelo entre França x Austrália! É a estreia das duas seleções na Copa do Mundo 2018! Fique ligado na VAVEL Brasil! O sábado vai ser animado com muito futebol de qualidade.

A arbitragem do confronto entre França x Austrália será uruguaia. Andrés Cunha será o árbitro principal, enquanto Mauricio Espinosa e Nicolás Tarán serão os assistentes.

Será o primeiro confronto entre as seleções na história. Quem sairá vencedor? Les Bleus ou The Socceroos?

O jogo será disputado na Kazan Arena, em Kazan, com capacidade para 45.379 torcedores. É o estádio onde o Rubin Kazan manda suas partidas. O palco esportivo foi construído para a Universíade em 2013 e já sediou o Mundial de Esportes Aquáticos em 2015.

O técnico da Austrália é Bert van Marwijk, que foi vice-campeão em 2010 com a Holanda. Em seu elenco, o jogador mais famoso é Tim Cahill. O atacante é o maior goleador da história do país, com 50 gols marcados, e pode ser o quarto jogador a balançar as redes em quatro edições de Copa do Mundo. Porém, em uma fase que serve mais como referência para o grupo, o jogador deve começar o Mundial no banco de reservas.

Mesmo com mudança de confederação – da OFC (Oceania) para AFC (Ásia) – a Austrália disputa pela quinta vez a Copa, a quarta consecutiva. Com exceção de 2006, quando avançou às oitavas de final, a seleção não passou da primeira fase. Porém, a classificação veio com muita dificuldade. Conhecidos como Socceroos, a equipe superou a Síria na repescagem asiática e Honduras na repescagem intercontinental.

As opções para Deschamps no setor defensivo são Presnel Kimpembe e Benjamin Pavard. A primeira linha de meio-campistas pode ser formada por Matuidi e Tolisso, enquanto Giroud e Dembélé são excelentes opções no ataque.

Porém, o técnico tem alguns jogadores considerados titulares com condições físicas sob suspeita. O zagueiro Umtiti e o lateral-esquerdo Sidibé não participaram das atividades no começo da semana por problemas no joelho. O jovem atacante Mbappé sentiu lesão no tornozelo. Apesar da preocupação, a tendência é que os atletas estejam em campo.

A seleção é considerada uma das favoritas ao título, não apenas pela representatividade, mas pelo nível dos convocados pelo técnico Didier Deschamps, principalmente no setor ofensivo.

A França participa pela 15ª vez da Copa do Mundo. Conquistou o título em 1998, foi vice em 2006 e terceira colocada em 1958 e 1986. Ponto em comum? Em todas essas campanhas, Les Bleus enfrentaram a Seleção Brasileira.

O grupo C é formado por França, Austrália, Peru e Dinamarca.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (quatro), Argentina e Uruguai (dois), França, Inglaterra e Espanha (um). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.