Jogo Bélgica x Panamá AO VIVO online na Copa do Mundo 2018 (0-0)

A Bélgica chega ao mundial com um excelente desempenho nas Eliminatórias da Europa. Com nove vitórias e um empate em dez jogos, a Bélgica garantiu a vaga com nove pontos na frente da Grécia, segunda colocada em seu grupo, com 43 gols marcados e média de mais de quatro gols por jogo. Romelu Lukaku foi o artilheiro do Grupo H com 11 gols, um número assustador, com Eden Hazard com seis gols sendo o vice-artilheiro.

Já o Panamá disputará o jogo mais importante da história do país. No Panamá foi concedido feriado nacional ao povo para acompanhar o momento histórico, que é disputar uma partida de Copa do Mundo. Para muitos, será o jogo do contraste, entre uma das favoritas ao título e aquela que irá ao mundial apenas para passeio.

A edição de 2018 será a 13ª disputada pela Bélgica na história das Copas do Mundo. Para a sua torcida e especialistas, a geração atual é a melhor da história do país. A Bélgica tem cinco vitórias em estréias (1970-1982-1990-1994 e 2014), três empates (1954-1998 e 2002) e quatro derrotas (1930-1934-1938 e 1986).

E é na cidade de Sochi que a Bélgica enfrentará o Panamá pela primeira vez em sua história. O jogo está marcado para começar 12h, no horário de Brasília.

A Copa do Mundo 2018 chega ao seu quinto dia e teremos nesta segunda-feira (18) a primeira rodada do Grupo G. O jogo inaugural será entre a favorita Bélgica diante do estreante Panamá. Inglaterra e Tunísia completam as seleções do grupo G. O jogo ocorrerá no Estádio Olímpico de Fisht, palco da partida entre Portugal 3 x 3 Espanha.