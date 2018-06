Juventus oficializa contratação de meio-campista Emre Can, ex-Liverpool

Enquanto a Copa do Mundo está rolando, o mercado do futebol segue em atividade. Nesta quinta-feira (21), a Juventus anunciou mais uma contratação para a temporada: Emre Can. O volante alemão de 24 anos esteve nas últimas quatro temporadas atuando na Inglaterra, pelo Liverpool.

Can chegou a Turim pela manhã e realizou exames médicos no centro de treinamento bianconeri. Ele assinou com o clube italiano á tarde e vestirá a camisa 23 da Vecchia Signora pelas próximas quatro temporadas.

Revelado pelo Bayern de Munique, o meio-campista de origem turca teve passagem pelo Bayer Leverkusen antes de chegar ao Liverpool, em 2014. Na Inglaterra, Can teve boas atuações, o que lhe rendeu uma chance com Joachim Löw na Alemanha. Ele realizou 20 partidas pela seleção alemã, marcou um gol e esteve presente na conquista da Copa das Confederações em 2017.

A chegada de Can foi a terceira contratação da Juventus para a temporada de 2018/2019. Antes dele, o clube italiano já havia acertado com o goleiro Mattia Perin, ex-Grnoa e o atacante Andrea Favilli, ex-Ascoli.