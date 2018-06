Hallgrimsson lamenta derrota, mas reconhece superioridade da Nigéria: “Foram muito bem hoje”

A Islândia começou o jogo com a oportunidade de aumentar suas chances de avançar para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a derrota da Argentina para a Croácia, os nórdicos ficariam em uma boa situação levasse um empate ou uma vitória de Volgogrado. Mas foi a Nigéria que levou os três pontos da partida, vencendo por 2 a 0 com dois gols de Ahmed Musa, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo D.

Heimir Hallgrimsson disse que a estratégia adotada pela Islândia não foi equivocada, mas sim que os nigerianos aproveitaram as oportunidades no começo da segunda etapa.

“O que mudou o jogo foi o primeiro gol que eles marcaram no início do segundo tempo. Tivemos que nos submeter a mais riscos, eles foram rápidos e fizeram dois gols. A estratégia não foi errada. Acho que fomos perigosos em alguns momentos, mas eles são muito bons nas jogadas aéreas, eles foram muito bem hoje”, comentou.

O comandante da seleção islandesa reconhece que a situação ficou difícil, mas ainda tem esperança de classificação apesar de terem apenas um ponto no grupo D, e confia na motivação de seus jogadores.

“Ainda estamos na corrida, uma derrota é sempre difícil de engolir, mas estamos na corrida. Nossos jogadores estavam motivados até o fim, mas não foi o nosso dia em vários aspectos. Os jogadores tentaram fazer o melhor”, afirmou.

O que ultimo jogo da chave será contra a Croácia – que vem embalada de duas vitórias – e Hallgrimsson sabe que não será nada fácil ganhar esse duelo. Além da vitória, os islandeses precisam torcer para um empate entre Nigéria e Argentina, ou uma vitória com diferença pequena em favor dos sul-americanos, para que possam avançar.

“Nós sabemos que o cenário será difícil, não haverá muitas chances, a Croácia mostrou ter um bom time, teve boas apresentações na Copa. Temos confiança, mas é fácil de ver como a Croácia tem jogado bem”, finalizou.

Precisando vencer para ter alguma chance de avançar, a Islândia enfrenta a classificada Croácia na terça-feira (26), às 15h, em Rostov-On-Don. No mesmo horário, Argentina e Nigéria se enfrentam. Se os nigerianos vencerem, garantem a segunda vaga sem depender de nenhum outro resultado.