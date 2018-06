Roma confirma contratação de jovem holandês Justin Kluivert, ex-Ajax

A Roma segue forte no mercado de transferências. Aproveitando a pausa para a Copa do Mundo, o clube italiano anunciou nesta sexta-feira (22), a contratação do atacante Justin Kluivert, de 19 anos, que estava no Ajax.

Justin chegou a Itália há duas semanas e realizou exames médico no clube da capital. Após muita espera, ele foi confirmado nesta tarde pela giallorossi, com um contrato válido até 2023.

"Penso que a Roma é um grande clube para mim. Acredito que eles podem me transformar num jogador ainda maior e melhor e posso fazer coisas boas aqui", disse o jovem jogador.

O holandês custou cerca de ‎€ 17,25 milhões aos cofres do clube romanista. Monchi, diretor esportivo da Roma, comentou que a missão de contratá-lo foi complicada. “Não foi fácil trazê-lo para a Roma antes de vários clubes. Justin acredita que a Roma é o lugar perfeito para continuar seu desenvolvimento e concretizar seu enorme potencial", afirmou.

Além desse valor, há também uma cláusula de € 1,5 mi acordada pelo desempenho do atleta durante a temporada. Em caso de uma futura venda por mais de € 25 milhões, o Ajax terá direito a 10% do valor da negociação.

Filho de Patrick Kluivert, ex-Barcelona, ele quer repetir os feitos do pai. Ambos foram revelados no mesmo clube e se destacaram logo no início. Com apenas 19 anos, Justin teve grande temporada na Holanda, marcando 13 gols em 36 partidas, o que lhe rendeu uma convocação para a seleção nacional em maio.

Essa é o quarto reforço confirmado pela Roma para a temporada. Eles já haviam anunciado o zagueiro Ivan Marcano, dos meias Ante Coric e Bryan Cristante. O time romano anunciou ainda nesta sexta-feira (22), o goleiro Antonio Mirante, ex-Bologna.