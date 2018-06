Austrália x Peru AO VIVO online na Copa do Mundo 2018 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira rodada do Grupo C, da Copa do Mundo. O confronto acontece no Fisht Stadium, em Sóchi.

35' Austrália pressiona e busca o gol de empate antes do intervalo.

33' Quase! Kruse recebe passe entre os zagueiros, invade a área e toca para Leckie, mas Santamaria afasta o perigo e cede escanteio para a Austrália.

31' UHHHH! Rogic faz jogada, toca para Kruse dentro da área que devolve para Leckie. O camisa 7 chuta, mas é travado pela zaga peruana.

30' Peru tenta chegada ofensiva com Carrillo pela direita, mas o lateral sai com bola e tudo. A posse é da Austrália.

26' Defendeu, Galese! Austrália toca passes, Rogic faz fila, entra na área e chuta pro gol, mas Galese abafa o chute e defende a bola.

24' UHHHH! No cruzamento, Guerrero se antecipa à defesa e cabeceia, mas Ryan estava bem posicionado e fica com a bola.

24' Falta para o Peru, próximo à área.

23' Peru toca a bola em seu campo de defesa. Os sul-americanos não tem pressa, enquanto que a ansiedade toma conta dos australianos.

20' UHHH! Behich cruza para dentro da área, Leckie sobe mais alto do que a defesa peruana, cabeceia e manda pra fora.

No lance do gol, Cueva lança Guerrero na ponta esquerda da área, o camisa 9 cruza para outra ponta e Carrillo pega um chute de primeira em velocidade e manda para o fundo do gol. Golaço.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! ANDRE CARILLO É O NOME DA CRIANÇA. UM GOLAÇO!

14' Quase! Mooy corre com a bola nos pés até a linha de fundo, cruza para Leckie, mas Santamaria afasta de mal jeito e a bola sobra para o goleiro Galese.

13' Austrália toca a bola em seu campo de defesa e tenta achar espaços na defesa peruana, que se fecha no campo de defesa.

12' Mooy tenta o lançamento para Risdon na ponta direita, mas o lateral não chega na bola e o Peru tem a posse.

10' Peru tanta jogada ofensiva pela ponta esquerda. Cueva cruza para dentro da área, mas Sainsbury recupera para a Austrália.

9' Cartão amarelo para Jedinak. O capitão da Austrália acertou um chute na cara de Cueva, que tentava contra-atacar para o Peru.

7' Autrália ocupa o campo de ataque e pressiona os peruanos.

6' UHHHH! Juric recebe passe dentro da área, corre até a linha de fundo e cruza rasteiro para Galese fazer a defesa em dois tempos. O goleiro quase soltou a redonda no meio da área.

5' Kruse disputa a bola no ataque, mas Santamaria chuta a bola para o lado e acaba com a jogada.

4' Leckie recebe lançamento na ponta direita, corre para a linha de fundo e cruza para trás. Jedinak pega o chute de primeira e manda pra fora.

2' Austrália recupera a posse e tenta a jogada pela direta, mas Trauco dá um 'chutão' e afasta o perigo.

1' Peruanos erram o passe, Austrália recupera a bola e já sobe para o ataque, mas os sul-americanos roubam a bola novamente.

1' Os peruanos dão a saída de bola e tocam pela direita.

0' Apita o árbitro! Bola rolando para Austrália e Peru.

Seleções se posicionam no gramado aguardando o apito inicial.

Emocionante hino do Peru. Apesar de eliminados, torcida e jogadores cantam alto e enchem seus olhos de lágrima.

Equipes perfiladas no gramado e o hino da Austrália toca alto no estádio em Sóchi.

Equipes no túnel, vai começar!

A Dinamarca também já tem seus XI iniciais em campo: Mat Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan e Behich; Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic e Kruse; Juric.

Peru escalado com: Gallese; Advíncula, Ramos, Santamaria e Trauco; Tapia, Yotún e Cueva; Flores, Carrillo e Guerrero.

Bom dia, torcedor! É hoje. Tem última rodada da fase de grupos na Copa do Mundo. Vale vaga para as oitavas de final. Se preparem.

Já os peruanos devem vir em uma formação 4-2-3-1 com: Gallese; Advincula, Christian Ramos, Santamaria, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Paolo Guerrero.

Para o confronto desta terça-feira, os australianos não têm desfalques e devem vir em uma formação 4-3-3 com: Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak; Kruse, Juric, Leckie.

"Vou seguir em frente, lutar pela minha carreira. Estou aqui hoje, na Rússia e não sei o este será meu último jogo em Copas porque eu ainda sinto que posso jogar por muito tempo", revelou.

Liberado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para jogar somente a Copa do Mundo, o atacante Paolo Guerrero também participou da coletiva ao lado de Gareca e falou sobre o futuro de sua carreira, visto que voltará a jogar em 2019, por conta da punição por doping.

"Estamos focados em nós mesmos, na nossa equipe e é isso o que devemos fazer. Se eles quiserem se classificar como primeiros do grupo, terão de ganhar a partida contra a Dinamarca. Não estamos pensando neles", frisou.

O goleiro, Mat Ryan falou sobre a próxima partida que será decisiva para os australianos e também, sobre uma possível vitória dos franceses, que estarão jogando no mesmo horário.

"Agora não é hora de falar sobre isso. Só gostaria de agradecer aos torcedores peruanos que estiveram conosco nos momentos mais difíceis. Agora, estamos focados na partida, sabemos que após a Copa, meu contrato estará terminado e eu preciso de tempo para pensar. Mas hoje, eu não tenho resposta para meu futuro, estarei focado somente na partida contra a Austrália" ressaltou.

Em coletiva de imprensa, o técnico do Peru, Ricardo Gareca falou sobre seu futuro no cargo da equipe após o insucesso na Copa do Mundo.

Já o Peru, não alimenta mais chances de se classificar, visto que perdeu os dois confrontos, para França e Dinamarca. Agora, os peruanos apenas cumprem tabela e visam deixar a Copa do Mundo com ao menos uma vitória na bagagem.

Um vitória sobre o Peru e uma derrota da Dinamarca contra a França, dá o segundo lugar aos australianos e a ida às oitavas de final da Copa.

A Austrália já busca se manter viva para a classificação em segundo lugar do grupo C.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta terça-feira (26), você confere o jogo entre Austrália x Peru ao vivo, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo C. O confronto começa às 11h da manhã e acontece Fisht Stadium, em Sóchi.