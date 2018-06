Jogo México x Suécia AO VIVO na Copa do Mundo 2018 (0-0)

Bom dia, internauta! Acompanhe todos os lances do jogo entre México x Suécia ao vivo aqui na VAVEL Brasil! O jogo encerra o Grupo F e vale classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2018! Fique ligado!

A arbitragem do confronto disputado na Ekaterinburg Arena será argentina. Néstor Pitana será o árbitro principal, enquanto Hernán Maidana e Juan Pablo Bellati serão os assistentes em campo. Essa equipe esteve presente no jogo de abertura, quando a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5 a 0.

Na história do futebol, são nove duelos entre as duas seleções, com quatro vitórias suecas, dois triunfos mexicanos e três empates. Os escandinavos balançaram as redes oito vezes, enquanto os tricolores marcaram cinco gols. Pela Copa do Mundo, apenas um confronto. Na fase de grupos do Mundial 1958, realizado no país nórdico, a Suécia venceu por 3 a 0 em 8 de junho de 1958.

O segundo duelo foi um dos mais emocionantes em território russo até o momento. Os escandinavos abriram o placar diante da Alemanha com Toivonen e eliminavam os rivais. Porém, os germânicos buscaram a virada aos 50 minutos do segundo tempo, com uma cobrança perfeita de Toni Kroos. Vitória teutônica por 2 a 1.

Na Rússia, foi uma vitória e uma derrota. Na estreia, triunfo diante da Coreia do Sul por 1 a 0, com gol marcado pelo capitão Granqvist, em cobrança de penalidade máxima.

A Suécia disputou 48 jogos em todos os Mundiais. São 17 vitórias, 13 empates e 18 derrotas. Com 76 gols marcados e 71 sofridos.

A classificação ao Mundial 2018 veio na repescagem. Nas Eliminatórias Europeias, os suecos ficaram sorteados no Grupo A, ao lado da França, da Holanda, da Bulgária, de Luxemburgo e da Bielorrússia. Ficou na segunda posição da chave, com 19 pontos, e melhor que a Laranja Mecânica no saldo de gols (17 a 9). Na repescagem, superou a Itália. Venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e segurou a vantagem no segundo confronto. Eliminou a Azzurra, que ficou de fora da Copa depois de 60 anos.

A Suécia participa pela 12ª vez da Copa do Mundo, mas esteve ausente nos últimos oito anos. Como melhor desempenho, foi vice-campeão em 1958, quando sediou o evento e perdeu para o Brasil. Ficou no terceiro lugar em 1950 e 1994, além da quarta colocação em 1938.

Na segunda partida, novo triunfo. Desta vez, vitória sobre a Coreia do Sul por 2 a 1. O resultado positivo deixou a seleção da América do Norte na liderança da chave, com seis pontos ganhos, e muito próxima de nova classificação às oitavas.

Na história das Copas, El Tri disputou 55 partidas, com 16 vitórias, 14 empates e 25 derrotas. Marcou 60 gols e sofreu 93. Na estreia do Mundial na Rússia, conquistou uma vitória histórica sobre a Alemanha por 1 a 0, a primeira em 33 anos. Relembre como foi o jogo no vídeo abaixo.

Nas Eliminatórias da Concacaf, o México entrou na quarta fase. Foi sorteado no Grupo A, ao lado de Honduras, do Canadá e de El Salvador. Teve campanha invicta – com cinco vitórias e um empate. Avançou ao hexagonal decisivo – formado por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos e Trinidad e Tobago. Garantiu a liderança e, consequentemente, a classificação de maneira antecipada. Foram seis vitórias, três empates e uma derrota, com 21 pontos ganhos.

O México disputa sua 16ª Copa. O melhor desempenho foi em 1970 e 1986, quando sediou a competição e foi eliminado nas quartas de final. Apesar da tradição, os mexicanos foram eliminados nos seis últimos mundiais nas oitavas de final. Por esses e outros resultados, o lema “jogamos como nunca e perdemos como sempre” foi completamente aplicado à seleção.

O Grupo F é formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento