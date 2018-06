Após eliminação, Sampaoli se esquiva sobre permanência na Seleção Argentina

A Argentina deu adeus à Copa do Mundo da Rússia. Neste sábado (30), a seleção foi derrotada pela França por 4 a 3 e, assim, volta para casa sem conseguir chegar nas quartas de final. Pressionado no cargo, o técnico Jorge Sampaoli se mostrou bastante abatido pela eliminação em entrevista coletiva após a partida. Perguntado se fica ou não no comando técnico da Albiceleste, se esquivou.

''Com respeito ao que você comenta sobre as estatísticas, é muito doloroso ficar fora da Copa do Mundo com o esforço que os jogadores tiveram. Foi uma partida muito complexa, e eles deixaram tudo no campo, mas não foi possível. Apesar da dor da frustração, algumas pessoas tremem neste momento. Para mim, estou onde sempre quis estar. O fato de estar aqui e ser apto para estar aqui significa que não vou decidir meu futuro hoje'', disse Sampaoli.

O treinador também comentou sobre o camisa 10 francês Kylian Mbappé, que teve atuação inspirada e marcou dois dos quatro gols da França na partida.

''Quando preparamos as partidas, mostramos as características do jogo. É fácil analisar o futebol de um microfone. Os jogadores se movem, se motivam, e têm que tomar decisões que nem sempre são as ideais. Fizemos uma partida igual e não podemos tirar o mérito de um jogador como Mbappé, que foi difícil de controlar. Houve coisas que não podiam acontecer, mas isso é futebol. Quando há jogadores como Mbappé, como Leo, a tentativa é de pará-lo. Mas quando acontece uma partida como a de hoje fica difícil para qualquer um'', encerrou.