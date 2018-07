Courtois é eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo

Além do terceiro lugar, o belga Courtois também carregará consigo o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo. Ele foi um dos pilares da Bélgica na competição.

O goleiro de 26 anos, em entrevista concedida antes da final, enalteceu a campanha da Bélgica, mas confessou que não esperava receber o prêmio:

"Estou muito contente pelo torneio que fiz. Não sei se serei eleito o melhor goleiro. Estou muito orgulhoso , e é uma pena que não estejamos na final. Não penso que serei eleito o melhor goleiro, porque é sempre um dos goleiros que estão na final que ganham o prêmio. Não é algo grave para mim'', disse.

Neste domingo (15), Courtois, entretanto, agradeceu o prêmio recebido.

One of the biggest individual honors you can get as a goalkeeper! So proud of this! #1 #REDTOGETHER https://t.co/kN5ewrDfRq