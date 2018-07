11 contra 11: França leva vantagem no comparativo entre titulares contra Croácia

A Copa do Mundo chega ao fim neste domingo (14), com um grande confronto entre França e Croácia. Os Bleus chegam a final do mundial com uma campanha bastante sólida. Passaram pela primeira fase de forma tranquila. No mata-mata, enfrentaram duas campeãs mundiais, até chegar na semifinal, onde bateram a Bélgica. Já os croatas chegam empolgados. Fizeram uma grande fase de grupos, mas sofreram no mata-mata. Disputaram 120 minutos em todas as partidas, sendo que duas foram para as penalidades. Apenas nas semifinais, diante da Inglaterra, que conseguiram vencer na prorrogação.

Com dois grandes times, franceses e croatas devem realizar um jogo disputado em Moscou. Tendo isso em vista, a Vavel Brasil decidiu fazer um comparativo dos 11 jogadores titulares de cada seleção. Confira como ficou o time no final: Subasic; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Kanté, Rakitic, Modric, Griezmann, Mandzukic e Mbappé.

Lloris x Subasic

Vitória de Subasic - Apesar de não ser um goleiro muito regular em seu clube e até mesmo na seleção, Subasic cresceu na Rússia. Em duas disputa de pênaltis, o arqueiro se tornou um gigante e defendeu incríveis quatro cobranças. Apesar da Copa do capitão francês ser mais segura, o croata merece créditos pela sua importância até a final.

Pavard x Vrsaljko

Vitória de Pavard - Uma das revelações do Mundial, o jovem lateral francês foi um dos pontos mais positivos para a equipe montada por Didier Deschamps. Cresceu de produção ao longo dos jogos e ainda marcou um golaço diante da Argentina, ajudando os azuis á chegarem as quartas. Por outro lado, o croata do Atlético de Madrid ainda deixa o torcedor inseguro. Teve destaque contra a Inglaterra, mas em alguns momentos durante a competição derrapou na defesa.

Varane x Vida

Vitória de Varane - É o duelo mais interessante no setor defensivo. Os dois foram zagueiros que se destacaram principalmente no mata-mata e evoluíram conforme os jogos. Porém, o francês teve confrontos mais complicados até aqui e foi uma muralha contra Uruguai e Bélgica. Já o croata também se destacou, principalmente contra a Inglaterra.

Umtiti x Lovren

Vitória de Umtiti - Mais uma vitória francesa. Assim como no caso interior, outra disputa interessante. O defensor francês deu a volta por cima na Rússia. Falhou na fase de grupos, mas foi impecável durante o resto do torneio e marcou um gol decisivo na semifinal. Lovren ganhou créditos por ter tido atuações melhores do que se esperava, mas ainda sim não é um zagueiro que passa grande segurança durante os 90 minutos.

Lucas Hernandez x Strinic

Vitória de Lucas Hernandez - Diferente da direita, onde o vencedor era mais óbvio, a lateral esquerda tem um confronto mais acirrado e entre dois jogadores que merecem muitas observações. O francês, no entanto, surpreendeu, principalmente por ser um jogador que era tratado como reserva antes da Copa.

Kanté x Brozovic

Vitória de Kante - O volante do Chelsea fez uma Copa fantástica até o momento. Mesmo com seus 1,68, ele se tornou um gigante á frente da defesa francesa e tendo um gás que poucos jogadores tem. Não será surpresa se vermos o jogador dos Bleus em uma seleção com os melhores da Copa.

Pogba x Rakitic

Vitória de Rakitic - A comparação de mais equilíbrio até o momento. No duelo entre meias de Manchester United e Barcelona, melhor para o culé. Mesmo sem ter ter dado um passe para gol, o que é importante para o meio-campista, a Copa que o croata faz merece muito destaque. Poucos esperavam tantas atuações tão boas. Mas nem por isso Pogba merece ser deixado de lado. Outro que não deu assistência e não marcou gol, o Red Devil faz um torneio impecável e é um dos pilares da França.

Matuidi x Modric

Vitória de Modric - Mais uma vitória croata no meio campo. Se o croata ainda não tinha a devida atenção antes do Mundial, agora é o principal astro da Vatreni na finalíssima. Mesmo com 32 anos, correu uma barbaridade durante o Mundial e foi decisivo na fase final. Não á toa é um dos possíveis candidatos a bola de ouro. No lado francês, Matuidi foi determinante ao assumir a titularidade durante o torneio e melhorou ainda mais a forte marcação da França.

Mbappé x Rebic

Vitória de Mbappé - Sem dúvidas a Copa do garoto francês até aqui é incrível. Tendo apenas 19 anos, ele ganhou o centro das atenções do mundo inteiro pela grande performance apresentada no torneio, principalmente contra a Argentina, onde saíram dois dos três gols que ele marcou até agora. O croata também merece elogios. Ganhou pontos na primeira fase, ao marcar contra o time sul-americano, mas também se destacou pela regularidade durante os 90 minutos nas partidas que disputou.

Griezmann x Perisic

Vitória de Griezmann - Artilheiro da França no Mundial junto a Kylian, o atacante do Atlético Madrid é outro que tem chamado a atenção. Já em seu segundo Mundial, ele marcou três vezes, sendo dois em tiros de pênalti. Inclusive, seu desempenho no torneio tem sido até subestimado pelos torcedores. Por outro lado, podemos dizer que não haveria Croácia na final do Mundial se não fosse Ivan Perisic. O jogador nerazzurro foi fundamento na semi, diante da Inglaterra, onde marcou e distribui uma assistência.

Giroud x Mandzukic

Vitória de Mandzukic - Rei dos jogos decisivos nos clubes em que joga, o Super Mario é o simbolo da coletividade croata. Faz gols, distribuiu assistências e também desarma com facilidade. Foram três tentos marcados e dois passes pra seus companheiros. Enquanto isso, Giroud faz uma Copa que divide opiniões. O centroavante do Arsenal não marcou um gol sequer no torneio, mas tem sido fundamental para a construção dos ataques franceses. Com seu forte pivô, ele é quem abre espaços e auxilia a seleção na parte ofensiva. Resta saber se ele dará a volta por cima e desencante na final.

Fotos: FIFA/Getty Images