Villarreal anuncia meia Santiago Cáseres como reforço para temporada

Na última segunda-feira (16), o Villarreal anunciou a contratação de mais um jogador para a temporada 2018/19. O argentino Santiago Cáseres chega para o clube com contrato de cinco temporadas e já executou seus exames médicos para poder oficialmente fazer parte do elenco.

O meio campista, já regularizado, poderá atuar no amistoso contra o Hércules na próxima terça feira (24) para poder inciar o período de pré temporada do clube espanhol. Com a sua transferência encaminhada, Cáseres percebeu como isso seria importante para sua carreia, pois atuar em um clube europeu iria aprimorar o nível do seu futebol.

"É uma oportunidade única, um desafio muito grande, estou muito motivado e ansioso para continuar a melhorar e ter sucesso no futuro próximo. Eu sabia que havia rumores, mas eu nunca imaginei que tudo poderia acontecer tão rápido . Quando a oferta foi feita formalmente, tive dificuldades até para dormir. É o que todo jogador sonha quando estréia", explicou o jogador.

O jovem meio campista atuava no Vélez Sarsfield da Argentina. O time espanhol e o clube argentino chegaram em um de acordo de nove milhões de euros pelo jogador (cerca de 40,5 milhões de reais).

Quando questionado sobre o estilo de jogo de seu novo clube, Cáseres diz acompanhar alguns jogos e que o estilo de jogo do Villarreal combina bastante com o seu pela proposta de ter a posse de bola, e pelo clube ter essas características, ele disse que espera se adaptar bem rápido para ajudar a equipe a buscar resultados.

"Eu estive assistindo alguns jogos e a ideia de jogo que eles têm. Eu realmente gosto de ter a bola e acho que minhas características combinam com o estilo da equipe . Esperemos que, com o passar do tempo, eu possa me adaptar rapidamente e que eu possa ajudar o time a ganhar títulos", disse.