Atacante Marc Cardona chega ao Eibar emprestado pelo Barcelona

Nesta sexta-feira (20), o Eibar anunciou a contratação de Marc Cardona ,que vestirá a camisa do clube nesta temporada 18/19. Vindo emprestado do Barcelona por um ano, o jovem de 23 anos realiza um sonho em jogar na primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Tendo um bom desempenho no elenco do Barcelona B, Cardona representou o clube catalão por duas temporadas completas. Atuou em 60 jogos e marcou 24 gols com a camisa do Barça. Com o acordo entre o clube catalão e o Eibar, o time basco, no final do ano, tem a possibilidade de compra do jogador se jogar do seu desempenho nessa temporada.

A ideia do técnico Mendilibar é ter um elenco com cinco atacantes de qualidade, mas quatro que sejam bastante eficazes na hora da finalização, e o Cardona com certeza se aplica a essas qualidades. E com sua chegada ao elenco, o atacante Nano fica perto de deixar o Eibar por ter perdido seu espaço na equipe.

Com os exames médicos executados, o atacante já poderá atuar pelo clube contra o Istambul Basakehir e o Swansea em jogos de pré temporada durante a próxima semana.