Inter de Milão anuncia contratação de Vrsaljko, destaque da Croácia na Copa do Mundo

A Inter de Milão segue se movimentando na janela de transferências e nesta quarta-feira (1), anunciou seu novo reforço para a temporada 2017-18: Sime Vrsaljko. O croata chega por empréstimo do Atlético de Madrid, com opção de compra ao final do vínculo.

O lateral direito chegou em Milão na segunda-feira (30) para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes com a Beneamata. Para contar com o jogador, a Inter acertou a cessão de uma temporada por 6,5 milhões de euros e caso queira adquiri-lo em definitivo, terá que desembolsar de €17.5 milhões.

Vrsaljko retorna a Itália após duas temporadas atuando no futebol espanhol pelo Atletí, onde foi campeão da Europa League. O jogador, que começou a carreira no Dinamo Zagreb, também tem passagens por Gênoa e Sassuolo, onde se destacou e atraiu o interesse de vários clubes maiores.

Ele também esteve presente na campanha da Croácia na Copa do Mundo de 2018. Com atuações seguras na lateral durante boa parte do torneio, foi um dos destaques da seleção vice-campeão mundial, perdendo a final do torneio para a França.