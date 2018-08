Burnley passa pelo Aberdeen na prorrogação e avança na Europa League

O torcedor do Burnely tem muitos motivos para comemorar nessa histórica noite de quinta-feira (2). Isso porquê após 51 anos fora dos gramados em competições internacionais, o time inglês venceu o Aberdeen por 3 a 1 e eliminou os escoceses da Uefa Europa League (4 a 2 no agregado).

Depois de empatar o primeiro jogo na Escócia em 1 a 1, bastava uma simples vitória para os donos da casa prosseguirem na terceira fase de eliminatórias da competição.

O bom resultado conquistado fora de seus domínios parece ter dado tranquilidade ao Burnley. Apesar do início de jogo morno, quem abriu o placar foi o time inglês. Após um lançamento por cima, a bola encontrou Wood, que bateu para abrir o placar para os donos da casa.

O Aberdeen mal conseguia passar do meio campo, enquanto o Burnley dominava a posse de bola e mantinha o controle do jogo. Mas mesmo no momento em que os shuashua eram melhores , Wood afastou mal a bola de cabeça na defesa, ela caiu na grande área e o jovem Ferguson aproveitou para mandar um belo voleio no alto do goleiro Lindegaard e empatar a partida para os visitantes.



Enquanto o goleiro do clube inglês segurava o resultado fazendo belas defesas, o time de Sean Dyche também parecia não estar satisfeito com o resultado, que foi ao ataque para marcar novamente. Charlie Taylor cruzou para o meio campista Jack Cork, que cabeceou do meio da área no lado direito do gol para colocar os Clarets de novo na frente.

Praticamente com a classificação para a próxima fase das eliminatórias garantida, o Burnley continuou pressionando o time escocês, e aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação, o zagueiro Scott McKenna colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro italiano marcou a penalidade máxima. Ashley Barnes bateu no canto direito do goleiro e praticamente matou o jogo, garantindo a classificação dos ingleses que enfrentarão o Istanbul na próxima fase do torneio.

O próximo compromisso do Burnley é na estreia da Premier League contra o Southampton, no domingo (5), às 9h30 no St Mary's Stadium. Já o Aberdeen, após a eliminação do campeonato continental, também volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar a equipe do Rangers, em partida válida pelo campeonato escocês, às 9h no Pittodrie Stadium.