Fortuna Düsseldorf anuncia renovação de empréstimo de Takashi Usami por uma temporada

Após semanas de negociações, o Fortuna Düsseldorf anunciou neste sábado (4) a renovação do empréstimo de Takashi Usami por mais uma temporada. O atacante também estendeu seu vínculo com o Augsburg, clube que detém seus direitos federativos, até 2021.

Animado com a permanência do jogador, o técnico Friedhelm Funkel espera que Usami consiga repetir os mesmos feitos que teve ao ajudar o clube alemão a subir para a Bundesliga.

"Estamos muito felizes que Takashi Usami está de volta conosco. Ele mostrou performances fantásticas, especialmente na segunda metade da temporada passada e foi uma parte importante da nossa equipe campeã. 'Taka' continuará a desempenhar um papel essencial em nossa equipe na próxima temporada", declarou o técnico.

O japonês de 26 anos também mostrou-se muito animado com seu regresso ao F95, e conta com a ajuda dos torcedores para fazer uma boa temporada.

"Estou muito feliz por voltar ao meu clube e à minha cidade. A próxima temporada na Bundesliga será um grande desafio para a Fortuna e para mim, estou muito ansioso. Eu ficaria feliz em receber o mesmo grande apoio de nossos torcedores como na temporada passada", afirmou o atacante.

Com oito gols e três assistências em 29 jogos na Bundesliga 2, Takashi Usami foi um dos principais nomes do Fortuna na campanha que culminou no acesso. O bom desempenho também fez com que ele fosse lembrado na lista final do Japão que disputou a Copa do Mundo na Rússia.