Com poucos minutos em campo, Mateo Kovacic tenta saída do Real Madrid

O jogador croata Mateo Kovacic está vivendo um momento de muita instabilidade com o Real Madrid, pois o meia tomou uma decisão radical e alega não estar ganhando o tempo que merece para atuar com a camisa do time de Madrid.

Sendo um dos destaque do time vice campeão da Copa do Mundo da Rússia em 2018, Kovacic vem sofrendo com a falta de espaço no clube merengue. Desde de sua chegada em 2015, o atleta sempre viveu nas sombras das grandes estrelas do meio de campo como Casemiro, Modric e Toni Kroos.

A situação chegou ao nível tão extremo, que o croata já havia entrando em contato com os dirigentes e com o técnico Julen Lopetegui para falar de sua insatisfação e pedir para se desligar do clube. Porém a diretoria não quer arcar em abdicar dos serviços do atleta, já que o Real Madrid desembolsou 31 milhões de euros para pagar a Inter de Milão pelo jogador.

Kovacic agora se recusa a continuar treinando com o elenco do clube merengue até que os diretores tomem uma posição em relação ao seu caso. O meia não entende a recusa do clube em não liberá-lo, já que ele busca mais minutos de jogo e clube não pode dar isso ao croata.